Fulmine lo colpisce in pieno mentre corre sotto la pioggia: camionista muore sul colpo La vittima è un uomo di 49 anni che correva sotto la pioggia nel parcheggio di un mercato ortofrutticolo a Krasnodar, nella Russia meridionale. La tragedia ripresa in un video delle telecamere di sorveglianza diffuso dalle autorità locali.

A cura di Antonio Palma

Un uomo di 49 anni è morto folgorato oggi in Russia dopo essere stato colpito in pieno da un fulmine mentre correva sotto la pioggia nel parcheggio di un mercato ortofrutticolo a Krasnodar, nella Russia meridionale. La terribile sequenza è stata ripresa in un video delle telecamere di sorveglianza della zona e dimostra come per l’uomo non ci sia stato alcun tipo di scampo.

Secondo il servizio stampa del Ministero degli affari interni della città russa, la vittima è un camionista 49enne residente di Simferopol, città della penisola della Crimea che era arrivato sul posto per acquistare frutta e verdura dal locale mercato da portare in Crimea col camion. Come si vede nel drammatico filmato, l’uomo era proprio nel parcheggio dei tir in attesa di carico e correva sotto la pioggia tra i mezzi in movimento per raggiungere la struttura quando è stato centrato in pieno dalla scarica elettrica che lo ha ucciso praticamente all’istante.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 giugno, intorno alle 12.30 ora locale, le 11.30 in Italia, sotto gli occhi di latri operatori che erano nell'area della struttura. Per l’uomo sono subito scattati i soccorsi sul posto ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

“La polizia di Krasnodar sta indagando sulla morte di un uomo a causa di un fulmine. Un residente di 49 anni della città di Simferopol, nella Repubblica di Crimea, durante la pioggia si trovava in un mercato ortofrutticolo dove un fulmine lo ha colpito in testa. La vittima è morta sul posto per le ferite riportate” si legge nel comunicato delle autorità locali che hanno diffuso anche il video dell’incidente mortale.

Le autorità locali russe avevano lanciato una allerta meteo per temporali per la zona del territorio di Krasnodar per oggi martedì 27 giugno. Le previsioni meteo infatti avvertivano che dalla tarda mattinata e fino a domani in zona sono attesi forti piogge e intensi temporali, accompagnati da grandine e violente raffiche di vento ma anche fulmini.