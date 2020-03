Non solo l'Italia è alle prese con l'emergenza Coronavirus. Covid-19 è arrivato anche in Germania, dove sono al momento 7 le persone decedute e più di duemila i casi positivi. La regione più colpita risulta essere quella del NordReno Westfalia, il Land con il maggior numero di contagiati, con 4 vittime. Due persone sono morte nel Baden-Wuerttenberg, una in Baviera. Un cittadino tedesco è morto inoltre in Egitto. Per contenere la diffusione del nuovo virus, tra le prime misure decise dai governi dei singoli Land c'è la chiusure delle scuole.

A partire dal prossimo lunedì 16 marzo dieci Länder tedeschi su 16, tra cui la Baviera e il Saarland, hanno deciso di sospendere le lezioni fino al 6 aprile (quando inizieranno le vacanze di Pasqua). Stesso provvedimento preso anche da Berlino: nella Capitale ci sarà a partire sempre da lunedì la chiusura graduale prima delle scuole superiori e poi pian piano, nella giornata di martedì, anche delle medie, elementari e agli asili nido. In Sassonia, anche se non ci saranno lezioni, il personale docente sarà presente per garantire l'assistenza all'infanzia a tutti gli alunni che non possono essere assistiti dai genitori. A Brandeburgo, le lezioni scolastiche regolari saranno sospese da mercoledì. La frequenza scolastica è ancora possibile, ma non è più obbligatoria.

In Baviera è stato introdotto anche il divieto di visita ai parenti nei centri per anziani e nelle case di cura. “Quello che sta succedendo in Italia, dove si deve decidere fra quali pazienti salvare, non può essere compatibile con il nostro senso di umanità. Dobbiamo aumentare i posti letti negli ospedali per i pazienti di Coronavirus”, ha detto. In Germania, secondo i dati del 12 marzo, i casi registrati sono 2.400 e le vittime cinque. Particolarmente colpiti sono il Land del Nordreno-Westfalia (con oltre 900 casi), la Baviera (almeno 500) e il Baden-Wuerttemberg (oltre 330). L'ultima vittima, la quinta, è un uomo di 80 anni morto in Baviera". Come in Italia, inoltre, anche il calcio si ferma in Germania, con la Bundesliga che sarà interrotta fino al prossimo 2 aprile. L'ultimo turno sarà giocato a porte chiuse.