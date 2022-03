Convoglio di 65 chilometri di mezzi militari russi in direzione di Kiev migliaia di blindati, carri armati, pezzi di artiglieria e veicoli logistici stanno avanzando in direzione della capitale ucraina Kiev.

A cura di Davide Falcioni

Al sesto giorno di invasione della Russia gli uomini inquadrati nelle fila dell'esercito ucraino e i tanti civili che hanno imbracciato le armi continuano a resistere: sebbene le vittime siano state numerose Kiev non è ancora caduta in mano ai russi, anche se il timore è che ciò possa accadere nel giro di pochi giorni se Vladimir Putin ordinerà l'offensiva finale: sono infatti migliaia i blindati, carri armati, pezzi di artiglieria e veicoli logistici che stanno avanzando in direzione della capitale: il convoglio parte da Pribyrsk (Località più vicina al confine tra Ucraina e Bielorussia) e si estende fino all'aeroporto di Antonov (scalo bombardato nei giorni scorsi e dove sarebbe stato distrutto l'aereo più grande al mondo), scalo alle porte di Kiev.

La notizia sulla lunga processione di mezzi militari, diffusa dalla Cnn, si basa sulle recenti immagini satellitari diramate dall'azienda Maxar Technologies. Il convoglio si estenderebbe, per ora, per "circa 40 miglia (poco meno di 65 chilometri)". Sarebbe quindi cresciuto di circa 30 chilometri rispetto ai giorni scorsi. Le immagini delle migliaia di mezzi blindati alimentano inevitabilmente la preoccupazione degli analisti statunitensi perché, considerate le dimensioni della colonna di veicoli, l'azione si potrebbe tradurre in un aumento esponenziale della violenza, con numerose vittime civili e danni anche a strutture non militari.

Il conflitto in Ucraina e l'assalto a Kiev, che gli analisti immaginavano si sarebbe concluso in pochi giorni, non è andato a buon fine. Putin, dal canto suo, non avrebbe desistito dall'intento di prendere la capitale, ritenuta un obiettivo militare di primaria importanza per la Russia. Per questo l'offensiva prosegue malgrado i negoziati di pace.