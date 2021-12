Come funziona il nuovo lockdown in Olanda: negozi e ristoranti chiusi fino al 14 gennaio Fino al 14 gennaio resteranno chiusi negozi non essenziali, ristoranti, attività ricreative e sportive e parrucchieri. Non potranno essere invitati più di due ospiti a casa ad eccezione del giorno di Natale.

La nuova impennata di contagi dovuta alla diffusione della variante Omicron del Coronavirus ha indotto il governo olandese a introdurre un nuovo lockdown, entrato in vigore a partire da questa mattina alle 5. Dopo le prime "resistenze" il premier Mark Rutte ha deciso di seguire il consiglio della squadra nazionale per la gestione dell'epidemia, l'Outbreak Management Team (Omt), che aveva raccomandato di chiudere la maggior parte delle attività economiche possibili. L'annuncio è stato dato dal primo ministro in conferenza stampa: "Il lockdown è inevitabile a causa della quinta ondata che si sta avvicinando, a causa di Omicron" – ha sottolineato, spiegando che l'intervento è necessario "per prevenire il peggio".

Il primo ministro ha annunciato che fino al 14 gennaio resteranno chiusi negozi non essenziali, ristoranti, attività ricreative e sportive e parrucchieri. Inoltre non potranno essere invitati più di due ospiti a casa ad eccezione del giorno di Natale, il 25 dicembre, quando è stato concesso uno "strappo alla regola". Le scuole dovranno rimanere chiuse almeno fino al 9 gennaio. Accanto a Rutte era presente il capo degli epidemiologi Jaap Van Dissel, secondo cui Omicron diventerà dominante in Olanda tra Natale e Capodanno. "Ci sono ancora molte incertezze intorno a questa variante", ha dichiarato alla stampa van Dissel. "Quello che sappiamo è che le difese a nostra disposizione proteggono meno bene contro la variante Omicron rispetto alla Delta", ha aggiunto. "Questa è una grave battuta d'arresto. Allo stesso tempo, sappiamo che i richiami dei vaccini aiutano il sistema immunitario. Ciò significa che la protezione contro l'omicron aumenterà dopo il richiamo, non solo per quanto riguarda i contagi ma anche contro le malattie gravi". L'invito ai cittadini olandesi è quindi quello di affrettarsi con le dosi di richiamo.