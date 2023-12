Colpita da Israele la sede della Mezzaluna rossa palestinese, ci sono vittime tra gli sfollati La Mezzaluna rossa palestinese accusa l’esercito israeliano di aver attaccato una sede umanitaria dove stavano trovando riparo migliaia di sfollati, a Khan Yunis nella Striscia di Gaza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un intervento della Mezzaluna rossa palestinese a Khan Yunis

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Proiettili dell'artiglieria israeliana avrebbero colpito i piani superiori della sede della Mezzaluna rossa palestinese a Khan Yunis, nel settore sud della Striscia di Gaza. L'accusa arriva dai profili social della stessa organizzazione umanitaria, con cui vengono comunicati aggiornamenti al mondo esterno sul proseguo dell'assedio in corso da mesi. Tra gli sfollati ospitati nel palazzo – sono migliaia secondo la stessa Mezzaluna rossa – ci sarebbero diversi feriti causati dall'attacco israeliano. Non è la prima accusa di questa portata nei confronti dell'esercito di Tel Aviv – che avrebbe attaccato la sede di una organizzazione umanitaria – da cui al momento non arrivano commenti alla notizia.

Nella zona sono in corso bombardamenti, tanto che i molti sfollati che stanno riempiendo il palazzo dell'organizzazione umanitaria vengono spesso da case colpite dall'esercito israeliano: "Le squadre di ambulanze della Mezzaluna rossa palestinese hanno evacuato diverse vittime e martiri dopo che una casa è stata bombardata la scorsa notte nel quartiere di Al-Amal a Khan Yunis", si legge ancora sul profilo ufficiale della Prcs sui social, in un post con un video che testimonia l'attacco.

Nel frattempo l'agenzia Wafa, citando fonti mediche, racconta di due palestinesi uccisi dall'esercito israeliano a Sud di Hebron, in Cisgiordania. Uno dei due non era neanche maggiorenne, aveva 17 anni. Ospiti del campo profughi di Al-Fawwar, sarebbero morti durante uno scontro con i militari di Tel Aviv. Si chiamavano Ibrahim Majid Abdel Majeed Al-Titi e Ahmed Muhammad Youssef Yaghi, "uccisi dai proiettili dell'occupazione". Anche qui, Israele non commenta al momento.

Leggi anche La moglie di Netanyahu scrive al Papa e chiede il suo intervento per il rilascio degli ostaggi israeliani

Da Tel Aviv arriva invece un messaggio rispetto all'andamento dell'assedio a Gaza: "Abbiamo colpito oltre 100 obiettivi terroristici di Hamas, inclusi imbocchi di tunnel, infrastrutture ed altri siti di carattere militare", ha riferito il portavoce militare. A Khan Yunis "oltre 10 terroristi di Hamas" sono stati colpiti a morte nel corso di una operazione condotta contro una base militare di quella organizzazione. Si tratta, molto probabilmente, della casa mostrata dalla Mezzaluna rossa palestinese.