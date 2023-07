Cittadino americano supera il confine della Corea del Nord durante tour: “Arrestato” Il comando dell’Onu di stanza nella zona demilitarizzata tra le due Coree ha fatto sapere che un cittadino americano è stato arrestato da Pyongyang dopo aver superato il confine a Panmunjom: “Stiamo lavorando per risolvere l’incidente”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Ha superato il confine della Corea del Nord mentre faceva un tour ma è stato arrestato. È successo ad un cittadino americano, che è stato fermato dalle autorità di Pyongyang.

Il comando dell'Onu, che opera nella zona demilitarizzata e l'area di sicurezza congiunta (Jsa), ha fatto sapere via Twitter che l'uomo è stato arrestato per aver attraversato, senza autorizzazione, la linea di demarcazione militare nella Repubblica popolare democratica di Corea a Panmunjom, dove non vive alcun civile.

"Riteniamo che sia attualmente in custodia della Corea del Nord e stiamo lavorando con le nostre controparti delle Kpa (le forze armate nordcoreane) per risolvere questo incidente", è stato comunicato, senza tuttavia fornire dettagli sull'identità del soggetto detenuto. Si ricordi che la Jsa, nata nel 1953 al termine della guerra di Corea, è protetta dall'Onu e dai soldati di Pyongyang ed è al di fuori della giurisdizione delle due Coree.

L'episodio potrebbe far risalire la tensione tra Washington e la Corea del Nord. Il Dipartimento di Stato americano vieta ai cittadini statunitensi di entrare nella Corea del Nord "a causa del continuo grave rischio di arresto e detenzione a lungo termine di cittadini statunitensi", come si legge sul sito ufficiale.

Divieto rafforzato dopo che lo studente universitario statunitense Otto Warmbier è stato arrestato dalle autorità nordcoreane durante un tour del paese nel 2015 ed è morto nel 2017, pochi giorni dopo essere stato rilasciato dalla prigione ed essere tornato negli Stati Uniti in coma.

Intanto, il ministero della Difesa della Corea del Sud ha dichiarato di non avere immediatamente alcuna informazione sull'incidente.