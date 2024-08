video suggerito

Chi sono i detenuti coinvolti nello scambio di prigionieri tra Russia, USA e Germania Giornalisti, pacifisti, ex militari, attivisti per i diritti umani. Ecco chi sono i 24 uomini e donne protagonisti dello scambio di prigionieri tra Russia, Stati Uniti e Germania.

A cura di Davide Falcioni

Il più grande scambio di prigionieri tra "est" e "ovest" dai tempi della Guerra Fredda. È quello che è concluso ieri tra un totale di 24 detenuti statunitensi, tedeschi e russi, tutti personaggi che stavano scontando pesanti pene detentive e che da mesi sono finiti al centro di febbrili trattative tra Mosca, Berlino e Washington. Tra i prigionieri rilasciati ci sono il cittadino statunitense Evan Gershkovich, reporter del Wall Street Journal, e l'ex marine Paul Whelan. Nell'ambito dell'intesa, la Germania ha liberato il killer dei servizi segreti russi Vadim Krasikov.

Da giorni si vocifera di uno scambio di vasta portata tra la Russia e i Paesi occidentali, voci che si sono intensificate dopo che diversi detenuti erano stati trasferiti dalle loro celle nelle carceri russe a luoghi sconosciuti. Ecco chi sono i protagonisti di questo storico accordo.

Chi sono i russi liberati dall'Occidente

Vadim Krasikov – Ex ufficiale dell'Fsb ( Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa), Krasikov stava scontando l'ergastolo in un penitenziario tedesco dopo essere stato condannato per l'omicidio dell'ex combattente ceceno Zelimkhan ‘Tornike' Khangoshvili, avvenuto cinque annu fa a Berlino. Secondo gli inquirenti tedeschi, Krasikov aveva agito per conto del governo russo in quella che è stata definita "un'esecuzione in pieno giorno".

Vadim Konoshchenok – È accusato dagli Stati Uniti di cospirazione per il suo ruolo in una rete globale di approvvigionamento e riciclaggio di denaro per conto del governo russo.

Roman Seleznev – Avrebbe orchestrato un'operazione di hacking nel 2017 che ha causato danni per 169 milioni di dollari. Funzionari statunitensi hanno affermato che ha sottratto i dati delle carte di credito dai ristoranti e li ha venduti al mercato nero. È stato condannato a 27 anni di prigione.

I prigionieri russi accolti da Vladimir Putin

Vladislav Klyushin – Imprenditore, nel 2023 è stato condannato a Boston a 9 anni di carcere per il suo ruolo in quello che le autorità USA hanno definito "un elaborato schema di hacking-to-trade", che ha fruttato circa 93 milioni di dollari tramite transazioni di titoli basate su informazioni aziendali riservate rubate dalle reti informatiche americane.

Michail Valerevič Mikušin – Spia russa arrestata in Norvegia nel 2022, lavorava all'Università di Tromso, al Circolo Polare Artico, spacciandosi per un ricercatore brasiliano e facendosi chiamare José Assis Giammaria.

Artem Dultsev e Anna Dultseva – Spie russe che vivevano sotto copertura in Slovenia. Dovevano scontare 19 mesi di reclusione, ma sono rientrati in Russia insieme ai loro figli.

Pavel Alekseyevich Rubtsov – Arrestato in Polonia nel febbraio 2022, poco prima dell'invasione dell'Ucraina. Secondo le autorità polacche avrebbe utilizzato il suo lavoro di giornalista freelance come copertura per attività di intelligence.

Gli oppositori liberati da Putin in Russia

Vladimir Kara Murza

Vladimir Kara Murza – Importante dissidente russo e uno dei più accaniti oppositori del regime di Putin, si è sempre dichiarato contrario alla guerra in Ucraina e in generale al regime del Cremlino. Nel 2023, il 42enne è stato condannato a 25 anni di carcere per aver diffuso informazioni "false" sull'esercito russo e per essere affiliato a un'"organizzazione indesiderata". Kara-Murza è residente permanente negli Stati Uniti e ha la doppia cittadinanza di Russia e Regno Unito.

Oleg Orlov – Orlov è un attivista russo per i diritti umani che è stato arrestato a febbraio per aver definito la Russia uno stato fascista e per aver criticato la guerra in Ucraina. In precedenza era il presidente dell'organizzazione vincitrice del premio Nobel Memorial. L'uomo, 71 anni, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per aver "ripetutamente screditato" le forze armate russe. In un ricorso contro la sentenza pronunciata a luglio, ha paragonato il sistema giudiziario russo a quello della Germania nazista.

Ilya Yashin – Collaboratore di Alexei Navalny, è stato arrestato nel 2022 per aver "diffuso notizie false" sull'esercito russo, in particolare sulla strage di Bucha. Dopo la morte in carcere dell'ex leader dell'opposizione Navalny, Yashin ha dichiarato di temere per la sua vita. In passato aveva accusato il presidente Vladimir Putin di essere “impazzito per il potere”.

Alexandra Skochilenko – Attivista russa, è stata condannata a sette anni di carcere per aver sostituito, a novembre, le etichette dei prezzi dei supermercati con messaggi contro la guerra, come forma di protesta. Le etichette sostitutive richiamavano l'attenzione sulle morti tra i civili a Mariupol e affermavano che la Russia era diventata uno "stato fascista".

Alexandra Skochilenko

Ksenia Fadeeva – Condannata dalle autorità a nove anni di carcere dopo essere stata accusata di aver organizzato un gruppo estremista. In realtà, non era altro che una referente locale della fondazione anticorruzione di Alexei Navalny nella città siberiana di Tomsk, dove è stata successivamente arrestata.

Lilia Chanysheva – Condannata a nove anni e mezzo di carcere con l'accusa di estremismo, anche lei aveva ricoperto il ruolo di coordinatrice locale dell'organizzazione di Alexei Navalny. Inizialmente condannata a sette anni, i procuratori hanno fatto ricorso contro la sentenza e hanno detto ai funzionari che la pena era troppo leggera. Era reclusa nella regione di Perm.

Vadim Ostanin – Altro ex collaboratore della fondazione di Alexei Navalny, è stato condannato a 9 anni di carcere con l'accusa di essere un estremista.

Andrei Pivoravov– Attivista dell'opposizione e difensore dei diritti umani, è stato a capo del movimento Open Russia, attualmente illegale. È stato condannato a 4 anni in una colonia penale nel luglio 2022.

Cittadini americani e tedeschi liberati dalla Russia

Evan Gershkovich – Giornalista, è stato condannato all'inizio di questo mese a 16 anni di carcere in una colonia penale di massima sicurezza, dopo essere stato riconosciuto colpevole di spionaggio. Il reporter del Wall Street Journal (WSJ) è stato arrestato per la prima volta dai servizi di sicurezza lo scorso marzo, mentre si trovava nella città di Ekaterinburg, circa 1.600 km a est di Mosca. I magistrati lo hanno accusato di lavorare per la CIA, accusa che Gershkovich, il WSJ e il governo degli Stati Uniti hanno negato con forza.

Paul Whelan – Ex marine, è stato condannato a 16 anni di carcere nel 2020 dopo essere stato arrestato a Mosca con l'accusa di spionaggio. L'uomo è cittadino di quattro paesi: Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Irlanda. Dopo essere stato congedato dall'esercito nel 2008 per cattiva condotta, è diventato consulente per la sicurezza e ha iniziato a viaggiare avanti e indietro dalla Russia per lavoro. Nel dicembre 2018, è stato arrestato dall'FSB, l'agenzia di sicurezza dello stato russo, che ha affermato che era stato "sorpreso a spiare" a Mosca. La sua famiglia ha sempre negato le accuse.

Alsu Kurmasheva – Reporter con doppio passaporto russo e americano, è stata condannata a 6 anni e mezzo di carcere dopo essere stata ritenuta colpevole di aver diffuso bufale sull'esercito russo.

Dieter Voronin – È stato condannato a 13 anni e 3 mesi di carcere per aver aiutato Ivan Safronov, ex reporter e consigliere del direttore dell'Agenzia spaziale russa Roscosmos accusato di tradimento, nella sua collaborazione con i servizi segreti tedeschi.

Herman Moyzhes – Avvocato, è stato arrestato poche settimane fa con l'accusa di tradimento per aver aiutato cittadini russi a ottenere permessi di soggiorno in Europa.

Rico Krieger – Condannato alla pena capitale in Bielorussia a giugno dopo essere stato accusato di terrorismo e attività mercenarie, il 30 luglio è stato graziato dal presidente Alexander Lukashenko.

Kevin Lick – Diciottenne con doppio passaporto russo e tedesco, è stato condannato per alto tradimento nel dicembre 2023 con l'accusa di aver fotografato e filmato armi ed equipaggiamenti militari presso la guarnigione di Maikop in Russia. Secondo Mosca voleva fornire le informazioni ai servizi segreti tedeschi.

Patrick Schoebel – Arrestato a gennaio all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo per aver trasportato una borsa contenente orsetti gommosi alla cannabis.