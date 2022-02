Chi è Anastasia Lenna, l’ex miss ucraina che si è unita all’esercito per difendere il Paese dai russi Si è arruolata nell’esercito ucraino l’ex miss Anastasia Lenna: sulla sua pagina Instagram ha postato alcune foto in cui impugna un mitragliatore.

A cura di Giorgia Venturini

Non ci ha pensato due volte Anastasia Lenna: l'ex Miss Grand Ukraine ha deciso di impugnare immediatamente le armi e unirsi all'esercito ucraino non appena la Russia ha bombardato il suo Paese. In poco tempo ha scambiato i suoi tacchi alti con gli stivali e si è arruolata. Sul suo account Instagram ha scritto: "Chiunque attraverserà il confine ucraino con l'intento di invadere sarà ucciso!". Parole accompagnate da una foto in cui si vede soldati armati che bloccano la strada. Tutti i suoi spostamenti e gli aggiornamenti sulla guerra li documenta in parte sui suoi social: una della foto che ha condiviso con i suoi 229mila follower è quella che immortala i soldati camminare a fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che lei stessa ha definito "un leader vero". Attraverso storie e post ha fruttato anche la sua popolarità per sollecitare donazioni alle forze armate ucraine.

Dal profilo Instagram di Anastasia Lenna

Un passato come traduttrice e giocatrice di softair

La modella è la prima volta che al posto dello scettro da reginetta di bellezza ha impugnato un vero fucile ed è scesa in campo. In passato Anastasia Lenna aveva pubblicato già sue foto in cui usava pistole da softair e indossava un abbigliamento militare: allora però era finzione mentre ora purtroppo è la realtà. Il suo passato da softair, lo sport che simula la guerra tra i boschi, le sarà necessario in questi giorni in cui ha deciso di diventare un soldato dell'esercito ucraino. Il passato lavorativo della modella però è ben lontano dalla vita militare: ha una laurea in marketing e management all'università Slavistik di Kiev. Per un lungo periodo ha lavorato come modella ed è stata responsabile delle pubbliche relazioni in Turchia. Conosce anche cinque lingue e ha lavorato come traduttrice. Ora impugna un mitragliatore e ha trovato subito il coraggio di schierarsi in prima linea in difesa del suo Paese e contro l'invasione russa.