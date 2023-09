“C’era ancora la dedica con la mia calligrafia”: la storia di Ros e del libro che viaggia nel tempo Ad Alfriston, nel Regno Unito, una donna ha acquistato online un libro per il compleanno di suo marito. Quando ha ricevuto l’ordine si è accorta di avere tra le mani la stessa copia che regalò a suo padre quaranta anni prima. “All’interno c’era la dedica che gli avevo scritto. Ho riconosciuto subito la mia calligrafia” ha raccontato Ros Ford alla BBC.

Alfriston, un piccolo villaggio nel Regno Unito è diventato protagonista di un'incredibile storia che racconta di un viaggio nel tempo. Ros Ford, una donna inglese, ha confidato alla BBC l'emozione provata quando i suoi occhi hanno riconosciuto la propria calligrafia nel libro Texts and Pretexts, dedicato e regalato al padre quaranta anni fa.

Nel 1984, la signora Ford aveva acquistato la copia di Aldous Huxley per suo padre, dato che sarebbe stato prossimo alla pensione. "Ho pensato che quel libro fosse un modo interessante per riflettere sulla vita" ha detto. Quaranta anni dopo, in occasione dell'ottantatresimo compleanno di suo marito Adam, Ros ha acquistato di nuovo quel libro e con stupore ha scoperto che all'intero delle pagine c'era ancora la dedica che scrisse al padre defunto.

"Quando l'ho preso tra le mani non l'ho riconosciuto subito perché non aveva la copertina. Poi ho iniziato a sfogliarlo e pagina dopo pagina mi sono resa conto che c'era la mia calligrafia – ha continuato – all'interno ho trovato ancora la dedica che scrissi al mio vecchio e caro papà".

La donna ha poi raccontato di aver effettuato l'ordine per suo marito, tramite Abe Books, uno dei portali online più importanti per la vendita di libri antichi, rari e fuori catalogo. La copia di Text and Pretexts era stata inviata da un negozio di proprietà di Michael Moon, proveniente da Whitehaven, in Cumbria.

"Sono felice di aver venduto quel libro alla signora Ford un'altra volta. Il senso del nostro lavoro è proprio questo. Si tratta di una bellissima storia che racconta un legame speciale tra due persone oltre il tempo" ha commentato il proprietario del negozio.

Ros ha poi concluso il suo sorprendente racconto: "È stata un'importante storia di ritorno e ho avuto il privilegio di pagare due volte lo stesso libro".