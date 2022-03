Guerra in Ucraina, catturata cecchina russa: ha ucciso decine di persone col suo fucile La donna, nome di battaglia “Bagheera”, è stata fatta prigioniere dopo essere rimasta ferita in battaglia. sarebbe una veterana della guerra del Donbass tra i separatisti.

A cura di Antonio Palma

Le forze armate ucraine hanno annunciato di aver catturato e fatto prigioniera una cecchina combattente per i separatisti filorussi nota nel Donbass per avere ucciso decine di persone. Irina Starikova, nome di battaglia "Bagheera", è stata fatta prigioniere la settimana scorsa dopo essere rimasta ferita in battaglia, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa del ministero della Difesa ucraino che ha anche pubblicato le foto dei documenti e della donna. Starikova sarebbe una veterana della guerra del Donbass, l'area contesa da Ucraina e separatisti filorussi nel sud est del Paese. Il suo arrivo in zona infatti risalirebbe già al 2014, quando la dichiarazione di indipendenza ha scatenato un conflitto armato, e si sarebbe unita ai gruppi filorussi della Repubblica Popolare di Doneck, una delle due entità riconosciute da Putin nel giorno stesso dell'invasione dell'Ucraina.

Secondo membri dell'esercito di Kiev in zona, alla cecchina sarebbero da addebitare ben 40 vittime. Secondo le stesse fonti, la donna era ferita gravemente quanto è stata ritrovata da una pattuglia di militari ucraini. Secondo Kiev, sarebbe stata abbandonata perché creduta morta e ora starebbe collaborando rispondendo alle domande negli interrogatori. "Ha iniziato come osservatore ed è salita al il grado di cecchino, ha lavorato nel battaglione Aidar. Bagheera ha sparato ai nostri dal 2014" sostengono i soldati locali citati dall'agenzia, assicurando che la donna dovrà affrontare un'inevitabile punizione. Le foto della mamma di due figli con in mano un fucile sono state pubblicate venerdì sulla pagina Twitter ufficiale delle forze armate ucraine. Secondo Kiev, la quarantenne avrebbe prestato servizio con le forze separatiste russe come parte dell'11esima divisione per operazioni speciali nella regione di Donetsk.