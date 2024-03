Camion travolge posto di blocco della Guardia Civile: 6 morti e 3 feriti a Siviglia Intorno alle 5 di questa mattina un camion ha travolto un posto di blocco della Guardia Civile a Siviglia, uccidendo 6 persone e ferendone altre tre. Il veicolo avrebbe travolto due auto civili e tre mezzi delle forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

l'incidente causato dal camion al posto di blocco di Siviglia – foto da Twitter

Sei persone sono state travolte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto alle 5 del mattino sull'autostrada AP 4 di Siviglia, all'altezza della località Los Palacios. Un autista di un camion ha travolto un posto di blocco della Guardia Civile, causando il ferimento di 3 persone e la morte di altre 6. Due vittime sono agenti dell'istituto armato, così come i tre feriti.

Stando a quanto finora ricostruito, il conducente dell'autotreno avrebbe travolto il posto di blocco composto da tre auto della Guardia Civile e altre due macchine civili ferme ai controlli. L'autista è risultato illeso ma è stato subito sottoposto ad alcoltest. Dopo la verifica, l'uomo è stato sottoposto ad arresto dalla Guardia Civile.

Sul luogo della tragedia è invece accorsa l'autorità giudiziaria e un'altra squadra investigativa chiamata ad effettuare un primo sopralluogo per chiarire le dinamiche dei fatti. Non è stato reso noto il bollettino medico sullo stato di salute dei tre feriti in ospedale. Ulteriori informazioni sulle sei persone decedute saranno rese note nelle prossime ore con il prosieguo delle indagini.

Stando alle prime informazioni nelle mani della stampa locale, i due agenti della Guardia Civile deceduti avevano 37 anni e 34 anni. I quattro civili deceduti, invece, sarebbero morti sul colpo e per loro non ci sarebbe stato nulla da fare. I soccorsi sono riusciti invece a trasportare in ospedale le altre tre persone rimaste ferite e fortunatamente, stando a quanto reso noto finora, non sarebbero in pericolo di vita. Affidate alle cure dei sanitari, le tre persone ferite si riprenderanno presto. Secondo le notizie diffuse finora, infatti, i feriti avrebbero riportato solo ferite lievi. L'incidente sarebbe stato provocato da una brusca manovra effettuata dall'autista del camion.