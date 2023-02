Brasile, piogge torrenziali a San Paolo: 46 morti, 40 dispersi. È la tempesta più violenta di sempre Quarantasei persone sono morte in Brasile a causa delle frane che hanno investito le città costiere nello stato brasiliano di San Paolo nei giorni scorsi. Il bilancio delle vittime potrebbe essere destinato a raddoppiare. Per gli esperti si è trattato della tempesta più violenta della storia del Paese.

A cura di Davide Falcioni

Quarantasei persone sono morte in Brasile a causa delle frane che hanno investito le città costiere nello stato brasiliano di San Paolo nei giorni scorsi, ma il bilancio delle vittime potrebbe essere destinato a raddoppiare: almeno altre 40 persone infatti risultano disperse. La gente del posto ha unito le forze con i soccorritori per cercare i superstiti, scavando nel fango.

Oltre 750 persone hanno perso la casa quando masse di terra e roccia si sono staccate dai pendii dopo che una quantità record di pioggia è caduta nella zona costiera a est di San Paolo: più di 680 millimetri nell'arco di appena 24 ore. I meteorologi hanno spiegato che "un fronte freddo con una combinazione di caratteristiche molto specifiche ha causato un evento meteorologico estremo e storico: non solo forti piogge, ma anche forti ondate che hanno reso difficile il deflusso delle precipitazioni".

Come spiega O Globo la tempesta che ha colpito le città della costa nord di San Paolo è la più violenta mai registrata nella storia del Paese. Il meteorologo Inmet Mamedes Luiz Mello ha infatti spiegato che per la costa settentrionale, la media annua di precipitazioni è di poco superiore a 200 millimetri di pioggia, dato molto significativo che tuttavia è stato triplicato in una sola giornata tra la mattina di sabato scorso e quella di domenica. "Questa pioggia non è normale", ha dichiarato l'esperto.

Ad incrementare gli effetti disastrosi della tempesta sono state le caratteristiche morfologiche del territorio e soprattutto le opere umane, ovvero le tante abitazioni di fortuna costruite a ridosso dei pendii franati. Si stima che più di nove milioni di persone in Brasile vivano in aree soggette a frane o inondazioni. Con previsioni di pioggia più intense per i prossimi giorni, almeno 2.500 persone hanno abbandonato le loro case per rifugiarsi in edifici più robusti.