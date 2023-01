Boris Johnson dice che Putin ha minacciato di ucciderlo: “Con un missile ci vorrebbe un minuto” Il presidente russo ha minacciato di uccidermi. La rivelazione arriva dall’ex premier britannico Boris Johnson in un documentario della BBC. “Con un missile ci vorrebbe un minuto”, gli avrebbe detto al telefono Vladimir Putin.

A cura di Chiara Ammendola

Vladimir Putin (a sinistra) e Boris Johnson (a destra)

“Boris, non voglio farti del male ma, con un missile, ci vorrebbe solo un minuto”, così il presidente russo Vladimir Putin avrebbe minacciato di uccidere Boris Johnson. A rivelarlo è lo stesso ex premier britannico che, in un documentario della BBC, che andrà in onda quest'oggi, racconta quanto accaduto tra lui e il leader del Cremlino poco prima dell'invasione russa in Ucraina avvenuta il 24 febbraio 2021.

La minaccia di Putin sarebbe stata pronunciata in occasione di una lunga telefonata fra i due leader, seguita a una visita di Johnson a Kiev all'inizio del febbraio 2022. L'ex premier ha spiegato che, durante quella telefonata, ha avvertito Putin dei rischi di sanzioni e isolamento internazionale nel caso di un'invasione, cercando infine di scoraggiare l'azione militare russa dicendo che l'Ucraina non avrebbe aderito alla Nato "per il prossimo futuro".

"Ha detto: ‘Boris, non voglio farti del male ma, con un missile, ci vorrebbe solo un minuto o qualcosa del genere… Ma penso dal tono molto rilassato che stava assumendo, dal tipo di aria di distacco che sembrava avere, stava solo assecondando i miei tentativi di convincerlo a negoziare", ha dichiarato Johnson. Il documentario "Putin Vs the West" analizza quelle che sono state le interazioni di Putin con i leader mondiali.