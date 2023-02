Bombe russe su Kharkiv, Zelensky parla agli ucraini: “La situazione si sta complicando” Continuano le pressioni dell’esercito russo su di Bakhmut, Vuhledar, Lyman, nel Donetsk. Nel consueto messaggio alla nazione, il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato la situazione sul fronte “si sta complicando” per Kiev. Bombe su Kherson e Kharkiv.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha di nuovo fatto appello alla resilienza del popolo durante il suo consueto messaggio alla nazione diffuso sul web. "In questi 346 giorni di guerra – ha detto – ho spesso dovuto dire che la situazione al fronte era difficile. Sta succedendo di nuovo. Il nemico sta attaccando Bakhmut, Vuhledar, Lyman e altre direzioni". L'esercito russo, infatti, sta concentrando i suoi principali sforzi nelle operazioni offensive nella regione di Donetsk.

A pochi giorni dal 24 febbraio, giorno che segnerà un anno dall'inizio dell'invasione, Mosca sta cercando di forzare le linee ucraine non solo nel Donetsk, uno degli obiettivi militari propagandati dal Cremlino fin dall'inizio dell'operazione speciale. Il Dipartimento di Stato Maggiore ha fatto sapere che l'esercito di Kiev ha respinto l'offensiva nemica vicino a nove insediamenti nella regione del Donbass. Un massiccio fuoco di artiglieria ha colpito Avdiivka, sulla linea del fronte orientale, dopo la raffica di razzi su Kramatorsk.

Nelle ultime 24 ore, nella sola provincia meridionale di Zaporizhzhia sono stati bombardate decine di infrastrutture civili in 26 località diverse. Nuovamente sotto le bombe anche Kherson e Kharkiv, dove un missile ha colpito in pieno il centro cittadino. Verifiche su eventuali vittime e danni provocati alle infrastrutture sono ancora in corso secondo quanto riferito su Telegram dal capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Sinegubov.

Nel frattempo, il rappresentante del presidente ucraino Zelensky al parlamento, Fedir Venislavsky, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano tedesco Bild che tutte le strutture militari situate in Russia dalle quali Mosca sta conducendo la guerra sono "obiettivi militari legittimi per l'Ucraina". "La Russia attacca le pacifiche città ucraine dal suo territorio. I luoghi in cui immagazzina i suoi missili sono obiettivi militari legittimi, senza ombra di dubbio. Qualsiasi centro di comando nella capitale russa è un obiettivo legittimo" ha sottolineato. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha minacciato l'uso del nucleare come risposta ad attacchi dell'Ucraina alla Crimea o a qualsiasi territorio russo.