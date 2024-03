Bimbo muore dopo aver mangiato fragole prese alla raccolta fondi a scuola: allerta alimentare in Usa Nelle stesse ore del malore fatale del piccolo, altre persone sono accorse in ospedale lamentando disturbi tipici di una reazione allergica, raccontando di aver mangiato fragole provenienti dalla stessa raccolta fondi. I funzionari sanitari hanno consigliato alle persone di non mangiare le fragole vendute attraverso le raccolte fondi delle scuole locali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un bambino di 8 anni è morto dopo aver mangiato le fragole prese durante una raccolta fondi scolastica a Madisonville, nello stato del Kentucky. La tragedia, avvenuta venerdì scorso, ha fatto scattare una allerta alimentare nello stato Usa. I funzionari sanitari nelle contee di Hopkins e Todd hanno consigliato alle persone di non mangiare le fragole vendute attraverso le raccolte fondi delle scuole locali in attesa dei risultati delle analisi ordinate sui frutti.

“Ci vorranno alcuni giorni per avere i risultati. Intanto consigliamo ai cittadini di non mangiare le fragole acquistate dalla raccolta fondi scolastici per l'atletica della Madisonville North Hopkins High School e della Hopkins County Central High School", hanno spiegato i funzionari. Scagionate invece le altre fragole prese da altri produttori. Il dipartimento della sanità pubblica per la contea di Hopkins pensa possa trattarsi di una reazione allergica fatale la cui natura però resta da accertare.

Secondo il dipartimento di polizia di Madisonville, infatti, mentre erano in corso le indagini sul malore fatale del piccolo, i sanitari dell’ospedale hanno informato gli inquirenti che nelle stesse ore altre persone erano accorse in ospedale, lamentando eruzioni cutanee e altri disturbi tipici di una reazione allergica, raccontando di aver mangiato fragole provenienti dalla stessa raccolta fondi.

La vicenda è emersa in tutta la sua drammaticità venerdì quando i genitori del bimbo hanno chiamato i servizi di emergenza intorno alle 6:30 del mattino, raccontando che il minore aveva difficoltà a respirare e non rispondeva. Il piccolo aveva avvertito i primi sintomi giovedì, dopo l’evento a scuola, ma i genitori lo avevano curato in casa. I sintomi però hanno continuato a peggiorare e il bimbo è stato portato al pronto soccorso locale intorno alle 22:30 di giovedì.

Dimesso poche ore dopo, venerdì mattina i genitori lo hanno trovato esanime a letto quando hanno tentato di svegliarlo per andare a scuola. La successiva corsa in ospedale purtroppo non è servita e il bimbo è morto poco dopo. Il dipartimento sanitario della contea di Hopkins ha affermato che un rapporto preliminare dell'autopsia aveva stabilito che si trattava di una reazione allergica.

“Anche se questo incidente potrebbe non essere correlato alle fragole, è stata presa la decisione di massima cautela col consiglio di non mangiare nessuna di queste fragole” è l’avvertimento lanciato delle autorità sanitarie locali. Al momento le indagini sono ancora in corso. In attesa dei risultatati dei test sulle fragole consumate dal bimbo, si stanno analizzando eventuali collegamenti con i malori accusati dagli altri partecipanti alla raccolta fondi.