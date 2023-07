Biden dopo vertice NATO a Vilnius: “Valuterò missili a lungo raggio per l’Ucraina. Putin ha sbagliato” Il presidente Biden all’Università di Vilnius dopo il vertice NATO: “Putin ha fatto una scommessa sbagliata, e cioè che il supporto all’Ucraina sarebbe finito. Difenderemo la libertà oggi, domani e per quanto serve”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Non cederemo" nel sostegno all'Ucraina, "Vladimir Putin ha fatto una scommessa sbagliata, e cioè che il supporto a Kiev sarebbe finito. Difenderemo la libertà oggi, domani e per quanto serve".

È quanto ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden parlando all'università di Vilnius dopo il vertice annuale della NATO che si è tenuto in questi giorni nella capitale lituana. L'inquilino della Casa Bianca ha anche aggiunto che valuterà l'autorizzazione ad inviare a Kiev missili a più lungo raggio di quelli mandati finora.

Questo perché l'idea che gli Stati Uniti possano "prosperare senza un'Europa sicura non è ragionevole", ha detto ancora Biden rivolto alla folla riunita per ascoltarlo davanti all'università della capitale lituana. "Dobbiamo unirci per proteggere i diritti e le libertà", ha ribadito Biden, che è arrivato questa sera in Finlandia per una visita di 24 ore.

Poco prima del suo intervento all'Università, Biden aveva incontrato anche il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, che ha definito il faccia a faccia con l'omologo a stelle e strisce "significativo e forte"

Zelensky ha parlato del dialogo avuto con Biden sulla "situazione in prima linea", ma anche a proposito "dell'ulteriore cooperazione a lungo termine in materia di difesa" e dei "processi interni alla Russia alla luce dei recenti eventi". Il presidente ucraino ha dichiarato di "apprezzare enormemente" che "gli Stati Uniti sono stati al fianco dell'Ucraina per tutta la durata della nostra difesa contro le aggressioni".

Per questo motivo, ha ringraziato "personalmente" il presidente Biden, il Congresso e il popolo americano "per l'assistenza di vitale importanza – militare, finanziaria, politica – fornita all'Ucraina dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia".