Biden annuncia altri 800 milioni in aiuti militari all’Ucraina: “Putin non vincerà mai” Il presidente americano ha annunciato altri 800 milioni di dollari in aiuti militari destinati all’Ucraina. Poi ha attaccato: “Putin non vincerà mai e gli Stati Uniti non rinunceranno mai a combattere contro i tiranni”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Putin non vincerà mai in Ucraina. Ne è sicuro il presidente americano Joe Biden, intervenuto in conferenza stampa alla Casa Bianca: "Gli Stati Uniti non rinunceranno mai a combattere contro i tiranni", ha detto Biden, spiegando che gli obiettivi degli Usa e degli alleati sono "impedire a Putin di invadere l'Ucraina e continuare ad isolarlo". Poi ha attaccato ancora: "Putin non riuscirà mai a occupare tutta l'Ucraina". E ha messo in dubbio la caduta di Mariupol in mani russe: "Non ci sono prove che sia così".

Il presidente americano si è presentato in conferenza stampa per annunciare altre mosse: "Oggi aggiungiamo 800 milioni di dollari in attrezzature per la lotta nella regione del Donbass", ha detto, che comprendono "artiglieria pesante, 14mila munizioni supplementari e anche droni tattici". Biden ha sottolineato che "siamo in un momento critico" e perciò "ci dobbiamo muovere il più velocemente possibile per dare all'Ucraina le armi di cui ha bisogno". La battaglia nel Donbass "è una guerra diversa – ha detto il presidente americano – proprio dal punto di vista topografico, in quanto si tratta di un territorio piatto, non sulle montagne, e perciò c'è bisogno di armamenti diversi e più efficaci".

Biden è stato chiaro sul piano degli Stati Uniti da qui al prossimo futuro: "Dobbiamo assicurare un flusso stabile di armamenti in Ucraina per le prossime settimane – ha sottolineato – Dobbiamo accelerare l'assistenza militare e preparare l'Ucraina all'offensiva della Russia che sarà più limitata in termini geografici ma non di brutalità". Il nuovo invio di armi, però, non è l'unica mossa americana annunciata oggi da Biden: "Bandiremo le navi affiliate alla Russia dai nostri porti – ha spiegato – nessuna nave che abbia la bandiera russa o equipaggio russo potrà attraccare nei porti Usa".