Balena si scontra con una barca e la capovolge: un morto e un ferito in Australia L’imbarcazione si è ribaltata intorno alle 6 del mattino (ora locale) nelle acque al largo di La Perouse, 14 chilometri a sud-est di Sydney. La collisione è stata “un tragico incidente”, ha detto il sovrintendente ad interim della polizia marittima Siobhan Munro.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Dramma nelle acque al largo di Sydney, in Australia: un uomo è morto e un altro è ricoverato in ospedale dopo che la barca sulla quale viaggiavano, secondo quanto riferito, è stata colpita da una balena e si è capovolta.

La segnalazione è arrivata intorno alle 6 (ora locale) di oggi, sabato 30 settembre, ha spiegato il sovrintendente ad interim della polizia marittima del New South Wales, Siobhan Munro. C'erano due persone in acqua appena fuori dal promontorio oltre Botany Bay, al largo di La Perouse. "Quando è arrivata la polizia, i due uomini a bordo di una nave sono stati salvati", ha detto Munro, aggiungendo che uno di loro era "deceduto".

"Secondo le prime notizie una balena potrebbe aver fatto breccia vicino alla barca, è stato un tragico incidente", ha detto. La nave è stata recuperata e sarà sottoposta ad analisi forensi, ha aggiunto il sovrintendente.

Non è chiaro se i due uomini indossassero i giubbotti di salvataggio. “Dovrebbe essere fatto sempre. Quest'evento può rappresentare un duro promemoria della stagione nautica e di quanto possa essere pericolosa nelle nostre acqua”, ha detto Munro. In tal senso la CNN fa notare come l'incidente sia avvenuto il primo giorno della ‘National Safe Boating Week' in Australia, che va dal 30 settembre al 6 ottobre. Uno dei punti chiave dell'iniziativa del Safe Boating Education Group di Australia e Nuova Zelanda sono proprio i giubbotti di salvataggio.

The Australian Maritime Safety Authority ha messo in guardia sull'aumento del numero di balene nelle acque australiane per l'anno in corso e ha consigliato a nuotatori e a diportisti di mantenere sempre una distanza di almeno 100 metri dai cetacei e di 300 metri da un esemplare con un cucciolo.