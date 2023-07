Babysitter dimentica bimba di 10 mesi nell’auto rovente, la mamma va a prenderla e la trova morta Secondo la polizia statunitense, la donna ha lasciato la bambina di 10 mesi legata nel sediolino nel veicolo per almeno 5 ore mentre la temperatura esterna ha raggiunto i 36 gradi. La babysitter non si era accorta di nulla e la terribile scoperta è avvenuta solo quando la madre della bimba è andata a prenderla.

A cura di Antonio Palma

Una bimba di appena 10 mesi è stata trovato morta nell'auto della babysitter che doveva occuparsi di lei e che invece l'ha dimenticata per ore nella vettura parcheggiata al sole all'interno della quale la temperatura aveva raggiunto quasi i sessanta gradi. La terribile tragedia a Macclenny, nello della Florida, in Usa, dove la babysitter 46enne Rhonda Jewell è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di omicidio colposo aggravato di un bambino.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna non si era accorta di nulla e la terribile scoperta è avvenuta solo nel pomeriggio di mercoledì quando la madre della bimba è andata a prenderla scoprendo che non era mai scesa dall'auto ed era ormai morta. Secondo l'inchiesta dell'ufficio dello sceriffo della contea di Baker, la donna ha lasciato la bambina di 10 mesi legata nel sediolino nel veicolo per almeno 5 ore mentre la temperatura esterna ha raggiunto i 36 gradi trasformando l'abitacolo in un forno.

La 46enne si era già occupata della bimba in diverse occasioni e la madre quindi l'aveva consegnata a lei senza preoccupazione. Alle 8 di mercoledì Rhonda Jewell ha prelevato la neonata da casa sua e con lei in auto si è recata in un'altra abitazione della città dove faceva da babysitter ad altri bambini, col patto che sarebbe stata la madre a prelevare la neonata nel primo pomeriggio. All'arrivo nella seconda casa, però, la donna ha lasciato la bambina in auto dimenticandosene completamente.

Jewell ha detto agli investigatori che pensava che la piccola stesse dormendo, quindi l'avrebbe lasciata lì, entrando in casa e iniziando a interagire con gli altri tre bambini che stava accudendo con l'obiettivo di prenderla poco dopo. Nel frattempo però si è completamente dimenticata della bimba lasciandola morire in auto.

Solo quando la madre della bambina è arrivata a prenderla, intorno alle 13, Jewell si è resa conto di quanto aveva fatto. Inutili i successivi soccorsi alla bimba da parte del due donne, che hanno portato la piccola all'interno del garage, e poi del personale sanitario accorso sul posto. Portata in ospedale, la piccola è stata dichiarata morta poco dopo.