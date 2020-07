È un avvocato che da tempo non nascondeva il suo odio contro la giudice Usa Esther Salas l'uomo che ha assaltato la casa della donna nel New Jersey, uccidendo il figlio ventenne della giudice, Daniel Anderl, che gli aveva aperto la porta dell’abitazione. Come ricostruito dalla polizia, Roy Den Hollander avrebbe premeditato tutto a lungo con lo scopo di vendicarsi di quello che lui definitiva il “Feminazismo" e di cui nella sua visione distorta della realtà la giudice era una delle massime espressioni. L’avocato si è presentato davanti alla porta di casa della famiglia Salas Anderl travestito da fattorino della FedEx e ha suonato alla porta per farsi aprire indisturbato.

L’uomo ha fatto fuoco appena la porta si è aperta colpendo gravemente il marito della giudice, l’avvocato ed ex procuratore Mark Anderl che ora è in condizioni critiche, prima di rivolgere l’arma contro il giovane di casa che era accorso appena sentito i primi spari e che è stato colpito a morte. Poco dopo l'omicida si è tolto la vita ed è stato rivenuto cadavere. Il corpo è stato scoperto dalla polizia nella contea di Sullivan: si sarebbe tolto la vita con un colpo d'arma da fuoco in testa.

Anche se le autorità locali non hanno rilasciato informazioni sul movente dietro il delitto, più volte l’uomo si era scagliato contro la giudice Salas bollandola ad esempio come “una giudice pigra e incompetente nominata da Obama" ma l’aveva accusata anche di essersi unita a "organizzazioni che cercavano di convincere l'America che i bianchi, in particolare i maschi bianchi, erano barbari, e tutti quelli di una carnagione più scura della pelle erano vittime". Nel corso della sua carriera Roy Den Hollander però più volte si era scagliato contro quello che lui definiva il potere delle femministe impegnandosi anche in diversi casi in cui si opponeva a quelli che lui definiva i privilegi delle donne.