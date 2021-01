Decine di agenti di polizia argentini sono intervenuti nel fine settimana nella località di Nueva Atlantis, sulla costa della provincia di Buenos Aires, per fermare una festa organizzata clandestinamente in spiaggia alla quale stavano partecipando circa duemila persone in violazione delle misure contro il contagio da coronavirus. Stando a quanto riportato dall'agenzia Telam, il party si stava svolgendo nella notte tra sabato e domenica in un complesso conosciuto come "Northbeach". Durante l'evento, "circa duemila ragazzi e ragazze, molti dei quali minorenni, stavano consumando bevande alcoliche senza alcun tipo di protocollo di sicurezza per la pandemia", hanno dichiarato fonti delle autorità, sottolineando che nell'operazione sono stati posti sotto sequestro decine di veicoli, alcolici e apparecchiature audio.

La polizia sta indagando per risalire agli organizzatori della festa clandestina. Le autorità del dipartimento argentino di La Costa, dove si trova Nueva Atlantis, hanno riferito che "secondo le indagini, la festa è stata organizzata da giovani originari di Pinamar e di General Madariaga". Il dipartimento ha assicurato infine di aver avviato un procedimento presso il tribunale locale per infliggere "multe che secondo la legislazione provinciale arrivano a oltre 3'000'000 di pesos (circa 28mila euro, ndr)" per tutti i coinvolti nella festa.

Nonostante in Argentina sia estate il Covid continua a contagiare migliaia di persone al giorno: sono infatti 5.031 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 1,87 milioni dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I morti sono 46.827, +90 nelle ultime 24 ore. Per questa ragione il governo ha imposto restrizioni che prevedono, tra le altre cose, il divieto di assembramenti.