Ambientalisti bloccano la strada, 77enne scende dall’auto con una pistola: spara e uccide due uomini A Panama un uomo di 77 anni ha sparato contro un gruppo di ambientalisti che stavano bloccando una strada per protesta, uccidendo due persone. L’assassino si chiama Kenneth Darlington ed è un ex avvocato in pensione. È stato arrestato con l’accusa di omicidio e possesso illegale di armi.

A cura di Eleonora Panseri

Un uomo di 77 anni si è avvicinato a un gruppo di ambientalisti che protestavano bloccando una strada e ha aperto il fuoco, uccidendo due persone. È successo a Panama, mercoledì 8 novembre. Da alcu settimane molte persone nel Paese stanno protestando contro la decisione del governo di mantenere aperta una delle più grandi miniere di rame del luogo per altri 20 anni in una zona sensibile a livello ambientale.

Di fronte a fotografi e troupe televisive, il 77enne, che si chiama Kenneth Darlington ed è un ex avvocato in pensione, sarebbe uscito dalla sua auto dicendo: "Tutto questo finisce oggi". Agitando una pistola, prima avrebbe buttato a terra una bandiera di Panama che i manifestanti avevano messo lì vicino, tenuta su da due coni stradali, poi avrebbe chiesto ai manifestanti di parlare con i leader della protesta, che tuttavia non sarebbero stati presenti sul luogo, si legge su Metro Uk.

Kenneth Darlington, 77 anni.

Nelle immagini riprese da alcuni presenti e diffuse in rete, si vede l'uomo farsi sempre più aggressivo, trascinare via uno pneumatico utilizzato dagli ambientalisti per chiudere la strada e minacciare urlando i manifestanti. Sembra che uno di loro abbia detto: "Perché non spari?". A quel punto Darlington ha sparato due colpi.

La prima persona raggiunta dai proiettili del 77enne si chiamava Abdiel Díaz ed è stata dichiarata morta sul posto, mentre la seconda, Ivan Rodríguez, è stata portata d'urgenza in ospedale dove è in seguito deceduta. Dopo aver ucciso i due uomini, Darlington è tornato a bordo della sua auto. Secondo quanto riportano media locali, qui la compagna dell'uomo che lo attendeva a bordo gli avrebbe chiesto: "Sai cosa hai fatto?", e lui avrebbe risposto: "Sì, andiamo". Lei a quel punto gli avrebbe impedito di partire e avrebbe chiamato la polizia.

Darlington è stato quindi arrestato e mercoledì è comparso davanti a un giudice dopo essere stato accusato di omicidio e possesso illegale di armi. Il 77enne, nato a Panama, viveva nel quartiere esclusivo di Paitilla a Panama City. Quando ha incontrato i manifestanti, avrebbe raccontato, stava "facendo alcune commissioni".

Il presidente panamense Laurentino Cortizo in un posto su X ha scritto: "Esprimo le mie condoglianze alle famiglie dei due cittadini che hanno perso la vita in un incidente avvenuto martedì in un settore di Panama Oeste".

"Questo è un crimine che non trova posto in una società chiamata a essere solidale come è la nostra", ha aggiunto.