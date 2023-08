Allarme materiale radioattivo in una casa alla periferia di Sydney: scatta intervento delle autorità L’abitazione a Kelsey Street, a sud di Sydney, è stata isolata con il nastro segnaletico con su scritto “Area contaminata, non entrare”. L’Australian Border Force ha messo in sicurezza la casa, ma ha tranquillizzato: “Isotopi radioattivi di basso livello situati in contenitori adeguati ed efficaci”.

A cura di Teresa Fallavollita

Nelle prime ore della mattinata di ieri, 17 agosto, gli abitanti di un quartiere della periferia di Sydney all'improvviso si sono ritrovati catapultati in un set di un film apocalittico: il perimetro di un piccolo appartamento di mattoncini marroni è stato circondato dal nastro segnaletico per delimitare la zona. "Area contaminata – non entrare – zona pericolosa": la scritta nera che, con tanto di teschio e simbolo di materiale radioattivo, campeggiava sullo sfondo giallo e rosso. Nel giro di poco tempo nel quartiere si era ormai sparsa la voce: quella in corso era un'operazione dell'Australian Border Force volta a neutralizzare una presunta minaccia radioattiva. Lo riporta BBC News.

All'interno dell'appartamento in mattoncini situato in Kelsey Street, nel quartiere Arncliffe a sud di Sydney, erano stati rilevati isotopi radioattivi di basso livello. Immediato l'intervento delle autorità competenti che hanno inviato le squadre di soccorso specializzate: la zona è stata isolata, i tecnici sono entrati per svolgere le dovute analisi e tre residenti del blocco di appartamenti sono stati accompagnati in ospedale per dei controlli.

Le dichiarazioni delle squadre Fire and Rescue dello stato australiano del Nuovo Galles del Sud, secondo quanto riportato da BBC, hanno però ben presto tranquillizzato gli abitanti del quartiere: da quanto si apprende, infatti, gli isotopi radioattivi di basso livello erano situati in dei contenitori "adeguati ed efficaci", senza rischio di rilascio delle radiazioni, e le operazioni di messa in sicurezza e isolamento del materiale sono proseguite senza alcun incidente di percorso.

Già verso la fine della mattinata – le operazioni erano cominciate intorno alle 8 – la scena è stata considerata sicura e anche gli abitanti delle case vicine, evacuati per precauzione, hanno potuto far rientro nelle rispettive abitazioni su Kelsey Street.