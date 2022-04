Alla tv russa parlano di colpire New York con testate nucleari: gli ospiti si sbellicano dal ridere Gli ospiti di un talk show russi si sono sbellicati dalle risate quando è stata ipotizzata la possibilità di sganciare bombe atomiche su New York.

Un salotto televisivo, degli ospiti e opinionisti che discutono di guerra (pardon, "operazione speciale") in Ucraina. Sullo sfondo la regia fa partire un video che mostra il decollo di un missile che, si ipotizza, potrebbe trasportare una bomba atomica e raggiungere facilmente New York. L'ipotesi dovrebbe far accapponare la pelle, eppure tra gli ospiti della trasmissione andata in onda nella tv di stato russa la reazione è ben diversa: l'idea di una bomba nucleare traportata su un missile Sarmat e sganciata sulla Grande Mela fa sbellicare tutti ridacchiare tutti, e li fa letteralmente sbellicare quando il conduttore spiega le conseguenze. "New York scomparirebbe".

Il surreale dibattito è andato in scena all'indomani del lancio di prova da parte della Russia del missile balistico intercontinentale Sarmat. Il test è stato effettuato dalla base di Plesetsk. Il missile ha sorvolato gran parte dello sterminato territorio russo per colpire il poligono di Kura, nella regione della Kamchatka, nell'Estremo Oriente. Vladimir Putin ha definito questa arma a lunghissimo raggio di nuova generazione "impareggiabile. È davvero un'arma unica che aumenterà il potenziale militare delle nostre forze armate, manterrà la Russia al sicuro dalle minacce esterne e farà pensare due volte coloro che cercano di minacciare il nostro Paese con una retorica selvaggia e aggressiva".

Ma di cosa stiamo parlando? Lo scopo del Sarmat è quello di sostituire il Voyevoda progettato dai sovietici. L'ultimo arrivato può trasportare un carico utile di 10 tonnellate, comprese le armi nucleari, e mirare a più posizioni contemporaneamente. Secondo il Center for Strategic and International Studies, il missile è lungo 35,3 metri e ha un diametro di 3 metri. In una dichiarazione tramite i media statali, il governo di Mosca ha affermato che questo è stato il primo di una serie di test pianificati.