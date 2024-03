Al ristorante sbagliano e servono ghiaccio secco, clienti vomitano sangue: arrestato il titolare Tutti i clienti interessati hanno dovuto essere trasportati d’urgenza in ospedale dove sono stati ricoverati per le cure del caso. La vicenda, subito denunciata alle autorità di polizia indiane, ha portato all’arresto del titolare del locale con l’accusa di avvelenamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La serata in un bar ristorante stava per trasformarsi in tragedia per un gruppo di clienti indiani di un locale di Gurgaon, nello stato federato dell'Haryana. Per un errore grossolano, gli è stato servito ghiaccio secco presentato come rinfrescante per la bocca dopo il pasto. Al primo assaggio il gruppo di commensali ha subito avvertito un grosso bruciore alla bocca e tutti hanno iniziato a sputare sangue.

La terribile scena si è consumata nello scorso weekend e ha interessato un intero gruppo di familiari che aveva deciso di trascorrere il sabato sera fuori. Tutti loro hanno dovuto essere trasportati d’urgenza in ospedale dove sono stati ricoverati per le cure del caso. La vicenda, subito denunciata alle autorità di polizia indiane, ha portato all’arresto del titolare del locale con l’accusa di avvelenamento.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il gruppo di clienti doveva consumare una miscela di zucchero e spezie, tradizionalmente servita dopo un pasto ma questa volta qualcuno ha portato loro del ghiaccio secco e cinque persone hanno iniziato a sputare sangue. Dopo le indagini, martedì la polizia della città di Gurugram, dove si trova il ristorante, ha arrestato il suo gestore con l'accusa di avvelenamento "con l'intento di causare ferite o danni". Sono in corso anche perquisizioni a carico del titolare del locale che però si è reso irreperibile.

Stando al racconto dei malcapitati clienti, dopo cena un cameriere avrebbe offerto loro un rinfrescante per la bocca che hanno accettato. Appena lo hanno consumato, però le loro bocche hanno iniziato a bruciare e a sanguinare fino a portarli al vomito. La scena ripresa anche in un video pubblicato sui social media in cui si vedono i clienti che urlano di dolore e alcuni di loro che si mettono del ghiaccio in bocca e bevono acqua per liberarsi dalla sensazione di bruciore.

Un medico ha poi esaminato il contenuto dell’alimento servito e ha confermato che conteneva ghiaccio secco. Il ghiaccio secco è essenzialmente anidride carbonica congelata che ha la caratteristica distintiva di bypassare lo stato liquido e passare direttamente dallo stato solido a quello gassoso sotto pressione atmosferica. A causa della sua temperatura gelida, il ghiaccio secco può portare a ustioni gravi.