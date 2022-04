Ai soldati russi che hanno occupato Chernobyl resta un anno di vita: “Hanno contaminato tutto” Secondo il ministro dell’Energia ucraino, German Galushchenko, i soldati russi che hanno scavato le trincee vicino alla centrale nucleare di Chernobyl hanno non più di un anno di vita: “Ognuno di loro porterà a casa un pezzo di Chernobyl. Vivo o morto”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I soldati russi che hanno scavato le trincee vicino alla centrale nucleare di Chernobyl hanno non più di un anno di vita a causa delle radiazioni a cui sono stati esposti. Lo ha detto il ministro dell'Energia ucraino, German Galushchenko, secondo quanto riferisce su Twitter il ministero della Difesa di Kiev. "Ogni soldato russo porterà a casa un pezzo di Chernobyl. Vivo o morto", ha aggiunto Galushchenko. L'esercito di Putin aveva preso il controllo dell'ex centrale nucleare, teatro del disastroso incidente del 1986, lo scorso 24 febbraio, poi il 31 marzo il Pentagono aveva annunciato che le truppe russe si stavano ritirando dall'area mentre media bielorussi avevano reso noto che molti di quei soldati sarebbero stati ricoverati con sindrome da radiazione in un centro specializzato a Gomel.

Il ministro ucraino ha confermato anche che i soldati russi avevano scavato trincee nella cosiddetta Foresta rossa, influenzando i livelli di radiazioni. "È davvero incredibile anche pensare a cosa potrebbe accadere", ha aggiunto Galushchenko. Un video girato con un drone e pubblicato dall’esercito ucraino aveva infatti mostrato una serie di posizioni militari russe abbandonate in un’area altamente radioattiva nella zona di esclusione che si trova vicino alla centrale nucleare. Poche ore dopo Energoatom, l’operatore statale delle centrali ucraine, ha diffuso un comunicato in cui affermava che non era chiaro cosa stessero facendo le truppe russe, che non indossavano dispositivi di protezione dalle radiazioni.

A confermare quanto la situazione sia pericolosa è anche la CNN, che ha avuto accesso alla centrale. Secondo i funzionari ucraini intervistati dall'emittente a stelle e strisce, l'aumento dei livelli di radiazioni segnalato nella stanza in cui i soldati russi vivevano durante l’occupazione della centrale nucleare è dovuto alle piccole particelle e alle polvere che hanno portato dentro l’edificio. "Sono andati nella Foresta Rossa e hanno portato dentro il materiale attraverso le loro scarpe", ha detto il soldato ucraino Ihor Ugolkov. "Nelle altre aree le radiazioni sono sotto controllo, ma qui aumentano perché loro vivevano in questa area", ha aggiunto. Gli stessi funzionari hanno spiegato che i livelli nella stanza sono solo leggermente superiori a quelle presenti in natura: un contatto singolo non è pericoloso, ma l’esposizione mette a rischio la salute. "Sono andati ovunque, hanno anche portato della polvere radioattiva sui loro corpi", quando se ne sono andati, sostiene Ugolkov.

Leggi anche Chi è Alexandr Dvornikov, il generale russo che ha ordinato attacco alla stazione di Kramatorsk

Anche la BBC è riuscita ad entrare a Chernobyl. Secondo il racconto fatto ai giornalisti inglesi, durante l’occupazione russa i dipendenti della centrale nucleare di Chernobyl si sono trovati anche a rubare il carburante agli occupanti per evitare che si spegnesse l’elettricità: "Senza energia elettrica, la situazione sarebbe diventata catastrofica", ha detto Oleksandr Lobada, supervisore della sicurezza, "perché avrebbe potuto essere rilasciato del materiale radioattivo".