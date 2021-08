Afghanistan, razzo colpisce casa all’esterno dell’aeroporto di Kabul: morto un bambino, tre feriti Nuova esplosione all’esterno dell’aeroporto di Kabul in Afghanistan. La notizia è stata confermata da un giornalista della France Presse sul posto e da diversi media locali. Non è ancora chiara l’origine dello scoppio.

A cura di Chiara Ammendola

La casa colpita dal razzo a Kabul (Twitter)

Nuova esplosione all'esterno dell'aeroporto di Kabul in Afghanistan. La notizia è stata confermata da un giornalista della France Presse sul posto e da diversi media locali. A essere stata colpita da un razzo sarebbe stata un'abitazione vicina allo scalo della capitale: non è ancora chiara l’origine dello scoppio dopo il quale si è alzata un'alta colonna di fumo. Drammatico il primo bilancio: un bambino sarebbe stato ucciso, insieme a un'altra persona e altre sono rimaste ferite.

L'esplosione causata da un razzo che ha colpito una casa

Stando a quanto riportato da Afp, un funzionario della sicurezza del governo talebano recentemente deposto ha spiegato che l'esplosione sarebbe stata causata da un razzo che ha colpito una casa poco lontana dall'aeroporto di Kabul. Poco dopo i Talebani hanno accusato gli Stati Uniti di aver lanciato quel razzo per colpire un kamikaze che voleva farsi esplodere nei pressi dell'aeroporto. L'esplosione è stata registrata alle 14.30, ora italiana.

L'avvertimento degli Usa: probabili nuovi attacchi

Dopo la strage di giovedì per mano dell'Isis-K in cui sono morti quasi 200 morti tra afghani e soldati americani impegnati nelle operazioni di evacuazione nello scalo della capitale, il presidente Usa, Joe Biden, nelle scorse ore ha rinnovato l'allerta, parlando di "probabile nuovo attacco nelle prossime 24-36 ore". Per questo motivo tutti gli Americani sono invitati a non appostarsi in zone intorno all'aeroporto dove ci sono ancora centinaia di persone che tentano di entrare nello scalo per poter essere evacuati.

(Notizia in aggiornamento)