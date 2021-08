Afghanistan: evacuazioni lente, ancora disperazione all’aeroporto di Kabul A quasi una settimana dalla conquista di Kabul da parte dei talebani il caos all’aeroporto della capitale afgana non accenna a diminuire e le evacuazioni di chi tenta di lasciare il paese si fanno sempre più difficili, perché tutte le strade che conducono allo scalo sono state prese d’assalto da automobili e pedoni, con decine di posti di blocco a rallentarne la marcia.

A cura di Davide Falcioni

A sei giorni dalla presa di Kabul da parte dei talebani il caos all'aeroporto della capitale afgana non accenna a diminuire e le evacuazioni di chi tenta di lasciare il paese si fanno sempre più difficili, perché tutte le strade che conducono allo scalo sono state prese d'assalto da automobili e pedoni, con decine di posti di blocco a rallentarne la marcia. Il video di un soldato americano che solleva un bambino da un muro all'aeroporto è uno dei più emblematici ritratti della disperazione di migliaia di afghani, dopo le immagini terrificanti dei giorni scorsi di persone appese agli aerei in fase di decollo.

Migliaia di soldati statunitensi stanno cercando faticosamente di regolare l'arrivo di afghani e stranieri, ma il presidente Usa, Joe Biden, ha ammesso che la presenza dei militari non garantisce un passaggio sicuro. "Questo è uno dei ponti aerei più grandi e difficili della storia. Non posso garantire un esito positivo, non posso fare promesse sull'esito dei rimpatri", ha detto il presidente in un discorso televisivo. Gli Stati Uniti hanno inviato elicotteri militari per portare in salvo più di 150 americani che non erano riusciti a raggiungere l'aeroporto ieri mattina, ha riferito da Washington un funzionario, confermando la prima notizia di spostamento di truppe americane fuori dall'aeroporto per aiutare le persone che cercano di essere evacuate.

Biden ha fissato il 31 agosto come termine ultimo per completare il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, ma il presidente ha avvertito che ci vorrà più tempo. Secondo la Casa Bianca, circa 13.000 persone sono state evacuate a bordo di aerei militari statunitensi e altre migliaia con aerei inviati da altri Paesi. Nonostante le promesse di talebani, che hanno assicurato che eviteranno vendette, un documento riservato dell'Onu ha accertato che gli insorti vanno casa per casa porta alla ricerca di persone che hanno collaborato con gli americani o con la Nato. I miliziani controllano anche le persone che si recano all'aeroporto di Kabul.