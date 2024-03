Aereo si schianta e prende fuoco mentre tenta atterraggio di emergenza: almeno 5 morti a Nashville Sarebbero almeno 5 le persone decedute in un grave incidente avvenuto a Nashville, negli Stati Uniti, nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo. Un piccolo aereo ha colpito una banchina dell’Interstate 40 e ha preso fuoco. La polizia ha fatto sapere che tutti i passeggeri del mezzo sono morti. Subito dopo lo schianto, la strada è stata parzialmente chiusa per permettere agli agenti di effettuare gli accertamenti del caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarebbero almeno 5 le vittime dell'incidente avvenuto a Nashville (Tennessee), negli Stati Uniti, dove un piccolo aereo ha colpito una banchina della Interstate 40 e ha preso fuoco nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo. La polizia ha fatto sapere che tutti i passeggeri del mezzo sono morti e, subito dopo lo schianto, la strada è stata parzialmente chiusa per permettere agli agenti di effettuare gli accertamenti del caso.

L'aereo si è schiantato mentre tentava di effettuare un atterraggio di emergenza, per un guasto al motore e al sistema elettrico segnalato intorno all 19.40. Come riferisce la Cnn, il portavoce del Dipartimento di polizia di Nashville, Don Aaron, ha fatto sapere che l'operazione era stata comunicata al personale dell'aeroporto John C. Tune di Nashville e autorizzata, ma il pilota del piccolo mezzo ha fatto sapere subito dopo che non sarebbe riuscito a raggiungere la pista. "Siamo fortunati che l'aereo non abbia colpito alcun edificio mentre precipitava", ha detto ancora Aaron.

Foto Twitter

Kendra Loney, portavoce dei vigili del fuoco, ha detto che "l'impatto è stato tremendo e non ha lasciato alcun sopravvissuto". Inizialmente non era stato reso noto il numero delle vittime, ora invece la polizia parlerebbe di cinque persone uccise nello schianto. Ancora non si sa da dove provenisse l'aereo. Il National Transportation Safety Board e la Federal Aviation Administration indagheranno sulle cause dell'incidente, fanno sapere le autorità.

Foto Twitter

In un video girato da un testimone dell'incidente e in quelli registrati dalle telecamere di sorveglianza del tratto stradale si vede l'aereo planare nei pressi della strada e poi il mezzo avvolto dalle fiamme e dal fumo. Mentre le immagini dello schianto diffuse dalla polizia mostrano il telaio devastato dell'aereo circondato dai primi soccorritori in un'area erbosa.

Subito dopo l'incidente la I-40 è stata chiusa al miglio 202, ha scritto in un post su X la portavoce della regione 3 del Dipartimento dei trasporti del Tennessee, Rebekah Hammonds. Il tratto è stato parzialmente riaperto ma ha causato anche nella mattinata di martedì rallentamenti al traffico.