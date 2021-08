Addio a Igor Vovkovinskiy, il gigante buono: morto a 38 anni l’uomo più alto degli Stati Uniti Il girante buono Igor Vovkovinskiy, che con i suoi 2 metri e 40 centimetri aveva raggiunto un’altezza da record, è morto all’età di 38 anni in ospedale, alla Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, dove era ricoverato per una cardiopatia che lo affiggeva da tempo. “Avrebbe preferito vivere una vita normale piuttosto che essere conosciuto per la sua altezza da record”, ha ricordato il fratello Oleh.

A cura di Antonio Palma

Gli Stati Uniti dicono addio all'uomo più alto del Paese, il girante buono Igor Vovkovinskiy, che con i suoi 2 metri e 40 centimetri aveva raggiunto un'altezza da record. Igor è morto all'età di 38 anni venerdì scorso in ospedale, alla Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, dove era ricoverato per una cardiopatia che lo affiggeva da tempo. "Io e suo fratello maggiore Oleh siamo stati con lui fino alla fine. Poche ore prima della sua morte, anche se era difficile per lui parlare, ha cercato di scherzare con suo nipote Andriy" ha ricordato sui social la madre Svetlana Vovkovinska, un'infermiera dell'unità di terapia intensiva dello stesso ospedale.

Igor Vovkovinskiy era arrivato in Usa dall'Ucraina nel 1989 in cerca di cure. A causa di una malattia rara infatti il suo corpo produceva livelli anormali di ormone della crescita che lo hanno reso così alto provocandogli però anche notevoli problemi di salute . Tra esami e terapie eraa finito per rimanere a Rochester dove erra diventato l'uomo più alto degli Stati Uniti. Tutti lo descrivono come un uomo dall'allegria contagiosa e sempre col sorriso sulle labbra ma secondo il fratello dentro di lui quella situazione lo affliggeva. "Avrebbe preferito vivere una vita normale piuttosto che essere conosciuto per la sua altezza da record", ha ricordato il fratello Oleh.

Vovkovinskiy era apparso in diverse trasmissioni tv per la sua altezza ed era stato chiamato dal presidente Barack Obama durante una manifestazione elettorale nel 2009, quando il presidente lo ha notato vicino al palco con indosso una maglietta con la scritta "Il più grande sostenitore di Obama del mondo". Quando aveva 27 anni, Vovkovinskiy si recò a New York City e fu dichiarato la persona vivente più alta d'America da un giudice del Guinness World Records.