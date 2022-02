A Tonga lockdown totale dopo 5 casi di Covid arrivati con gli aiuti umanitari Cinque casi di Covid-19, i primi dall’inizio della pandemia, sono stati sufficienti per introdurre un lockdown totale a Tonga, arcipelago di 169 isole gravemente colpito – il 15 gennaio – da un’eruzione vulcanica.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cinque casi di Covid-19, i primi dall'inizio della pandemia, sono stati sufficienti per introdurre un lockdown totale a Tonga, arcipelago di 169 isole gravemente colpito – il 15 gennaio – da un'eruzione vulcanica e da una serie di tsunami. Le prime due infezioni sono state riscontrate nella capitale Nuku’alofa e a portare il Sars-Cov-2 nel ben mezzo dell'Oceano Pacifico sarebbero stati gli aiuti internazionali arrivati negli ultimi giorni. Una nave della marina australiana, la HMAS Adelaide, aveva a bordo almeno 23 casi di COVID-19 quando ha attraccato al molo di Vuna la scorsa settimana scaricando 250 pallet di aiuti in una zona di quarantena. A contrarre il virus sono stati due lavoratori portuali che avrebbero partecipato alle operazioni di scarico degli aiuti, trasmettendo a loro volta il Covid a tre membri delle rispettive famiglie. Il numero totale delle infezioni, quindi, è di cinque positivi. Tonga aveva precedentemente registrato un solo caso: un viaggiatore in quarantena di ritorno dalla Nuova Zelanda.

Il lockdown di Tonga per spegnere subito l'epidemia

Siaosi Sovaleni, primo ministro di Tonga, ha confermato – nonostante il rigido rispetto delle misure anti Covid – entrambi i casi sono stati riscontrati durante controlli di routine tra gli operatori del porto della capitale. Tutte le operazioni di scarico degli aiuti umanitari si erano svolte seguendo un rigido protocollo di sicurezza, che prevedeva anche di lasciare il materiale in isolamento per tre giorni prima che potesse essere toccato dalla popolazione locale. Ciò, evidentemente, non è bastato ed ora gli esperti stanno tentando di ricostruire la catena del contagio. Nel frattempo, però, gli sforzi del governo sono volti a interrompere prima possibile quella catena: "Dobbiamo fermare la diffusione del virus e individuare tutti coloro che sono stati infettati. Questa è la ragione del nostro lockdown nazionale", ha dichiarato il primo ministro Siaosi Sovaleni in una conferenza stampa di emergenza, aggiungendo che il quadro epidemiologico verrà rivalutato dopo 48 ore, al termine delle quali il governo deciderà se estendere il blocco totale. Per il momento tutte le aziende e le scuole sono state chiuse e possono aprire solo le attività essenziali come negozi di generi alimentari e farmacie. Lo scopo delle autorità sanitarie è quello di spegnere l'epidemia sul nascere perseguendo la strategia del Covid-zero. Finora a Tonga era stato riscontrato un solo contagio, alla fine di ottobre del 2021, quando risultò positiva al virus una persona che era tornata da un viaggio in Nuova Zelanda: allora le autorità decisero di introdurre un lockdown di sette giorni.