A Netanya i cittadini ebrei protestano sotto lo studentato: “Morte agli arabi” I cittadini ebrei di Netanya hanno manifestato sotto uno studentato che ospita giovani arabo israeliani. La protesta sarebbe nata dopo che è stata diffusa la notizia, non verificata, che i giovani avessero lanciato uova contro alcune bambine ebree nei pressi della sinagoga.

Nella tarda serata di sabato 28 ottobre, centinaia di cittadini di fede ebraica hanno assaltato il dormitorio del Netanya Academic College, che ospita studenti arabo israeliani, costringendo i giovani ad asserragliarsi all'interno della struttura fino all'arrivo della polizia. Entrambe le fazioni accusano l'altra di aver provocato gli scontri.

L'assalto al dormitorio degli studenti arabo israeliani

Secondo quanto riportano diversi giornali locali, come The times of Israel e The Jerusalem post, diverse centinaia di cittadini ebrei si sarebbero radunati sotto lo studentato del del Netanya Academic College, intonando cori contro gli ospiti di fede araba. I video mostrano le persone urlare "morte agli arabi" e "fuori tutti gli arabi", mentre gli studenti si barricano all'intento del dormitorio per evitare gli scontri.

Poco dopo sarebbe intervenuta la polizia per disperdere la protesta ed evacuare lo studentato. Le autorità israeliane hanno infatti dichiarato che tutti gli studenti sono stati portati fuori dai dormitori e nessuno è rimasto ferito. "La polizia israeliana agirà con tolleranza zero verso qualsiasi manifestazione di violenza", avrebbero dichiarato secondo quanto riporta The Jerusalem post.

Le reciproche accuse fra ebrei e arabi

Mentre Roi Amgar, il capo della comunità religiosa sionista locale, ha scritto su X (ex Twitter) che "a Netanya non ci arrenderemo finché non cacceranno via gli arabi che sono al Netanya College! Non ci fermerà la polizia, né il comune, né lo Stato! Chiediamo subito sicurezza per noi stessi!", le due fazioni scaricano sull'altra la responsabilità degli scontri.

Amgar ha infatti scritto che poche ore prima diversi studenti arabi avrebbero suonato musica araba ad alto volume vicino alla Sinagoga e avrebbero lanciato uova verso alcune bambine ebree che giocavano nelle vicinanze. Tuttavia di questo episodio non vi sarebbe, al momento, alcuna conferma.