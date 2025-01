video suggerito

A Gaza altri 12 palestinesi morti nelle ultime ore. Unicef: “Almeno 74 bambini uccisi nel 2025” Secondo l’agenzia di difesa civile nelle ultime ore le forze israeliane hanno ripetutamente preso di mira il territorio palestinese uccidendo almeno 12 persone, tra le quali tre ragazze. Tra le vittime ci sono anche tre bambini e il loro padre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Non accenna ad arrestarsi il massacro nella Striscia di Gaza. Secondo l'agenzia di difesa civile nelle ultime ore le forze israeliane hanno ripetutamente preso di mira il territorio palestinese uccidendo almeno 12 persone, tra le quali tre ragazze. Tra le vittime ci sono anche tre bambini e il loro padre, uccisi quando un raid aereo ha colpito la loro casa nel campo profughi di Nuseirat nella parte centrale di Gaza.

Il paramedico locale Mahmud Awad ha riferito di aver aiutato a trasferire i corpi di due ragazze e del padre, Mahmud Abu Kharuf, in un ospedale. "I loro cadaveri sono stati trovati sotto le macerie della casa che l'occupazione ha bombardato nel campo di Nuseirat", ha detto Awad all'AFP. Ha aggiunto che il corpo della terza ragazza era stato trovato in precedenza dai residenti. In un altro attacco, otto persone sono state uccise quando la loro casa è stata colpita nella città di Jabalia, nel nord di Gaza.

Almeno 46mila palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza

Il numero di persone uccise dall'inizio dell'attacco israeliano contro la Striscia di Gaza il 7 ottobre 2023 sfiora ormai le 46mila unità, la maggior parte delle quali bambini e donne. Altri 109.274 sono stati feriti. Migliaia di vittime sono ancora intrappolate sotto le macerie o sparse sulle strade, poiché le squadre di ambulanza e di protezione civile stanno affrontando difficoltà a raggiungerle a causa dei continui raid israeliani, dell'enorme quantità di detriti e della carenza di carburante e attrezzature, sottolinea Wafa.

Unicef: "74 bambini uccisi da Israele nella prima settimana del 2025"

Inquietante il numero dei minori uccisi, almeno 74 nei primi sette giorni del 2025 a Gaza city, Khan Younis e al Mawasi. A rilevarlo è l'Unicef. "Per i bambini di Gaza, il nuovo anno ha portato più morte e sofferenza a causa di attacchi, deprivazione e la crescente esposizione al freddo – ha dichiarato Catherine Russell, direttrice generale dell'organizzazione Onu pe ri bambini: ”Un cessate il fuoco è atteso da troppo tempo. Troppi bambini sono stati uccisi o hanno perso i propri cari nel tragico inizio del nuovo anno". Secondo l' Unicef più di 1 milione di loro vive in tende di fortuna e dal 26 dicembre, 8 neonati sono morti per ipotermia.