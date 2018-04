Accusato di oltre 200 epidodi di violenza e abusi sessuali, il 32enne Cameron McDermott, erede di un fondo fiduciario milionario, è stato condannato a 10 anni carcere. La prova regina che l'ha portato dietro le sbarre sono stati dei video: il 32enne, infatti, durante gli assalti sessuali perpetrati ai danni di due donne incoscienti, si è filmato durante gl stupri, lasciando dietro prove schiaccianti che i giudici hanno potuto utilizzare per condannarlo. In tribunale, nel corso dell'udienza, McDermott si è scutato con i suoi genitori e ha dichiarato urlando che si sarebbe preso "la responsabilità delle sue azioni": "Mi vergogno di stare qui oggi. Voglio scusarmi con tutte le persone colpite dai miei crimini. Innanzi tutto, voglio scusarmi con le vittime. Sono veramente dispiaciuto per quello che ho fatto", ha affermato.

McDermott è stato condannato dopo un patteggiamento richiesto a febbraio in seguito alla dichiarazione di colpevolezza resa dallo stesso imputato che inizialmente ha cercato di dichiararsi innocente. Secondo la polizia, tra il 2010 e il 2013, McDermott si è filmato mentre drogava e violentava due donne in vari appartamenti sparsi per Manhattan, tra cui le sue residenze nell'Upper East Side e a Murray Hill. Il 32enne ha salvato i video degli stupri sui suoi computer e li ha etichettati meticolosamente in base alle azioni riprese. Le due donne, che stando a indagini conoscevano bene l'uomo, sono sempre state violentate mentre versavano in stato di incoscienza. In alcuni video si vede McDermott che sodomizza una delle due ragazze e inserisce oggetti nella vagina dell'altra vittima.

Nessuna delle due donne era a conoscenza di ciò che era stato fatto loro in quei momenti, fino a quando le autorità non hanno scoperto i video che McDermott aveva registrato. Mandato a processo, nel giugno scorso McDermott si è dichiarato non colpevole, ma nel febbraio successivo ha infine deciso di patteggiare ammettendo le responsabilità e dichiarando di aver fatto sesso con donne fisicamente indifese e incapaci di dare il proprio consenso.

Lo stupro e le accuse di violenza sessuale, però, non sono che le ultime di una lunga serie. McDermott infatti è sospettato di aver compiuto almeno 200 abusi sessuali e atti osceni in luogo pubblico nel corso degli ultimi anni. Tra i vari atti, avrebbe urinato sulla gamba di una sconosciuta incontrata nel parcheggio della Adelphi University mentre indossava una parrucca nera, pantaloni neri da yoga e rossetto.

Durante le perquisizioni, la polizia avrebbe trovato non solo i video delle aggressioni sessuali, ma anche centinaia di immagini di pornografia infantile etichettate accuratamente in base all'età dei bambini e agli atti sessuali che erano costretti a subire.