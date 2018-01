Dolore , incredulità e sconcerto tra i familiari della piccola bimba di appena due mesi morta mercoledì all'ospedale di Avezzano, in provincia dell'Aquila, dopo una disperata corsa contro il tempo per salvarle la vita. La piccola si era sentita male nelle prime ore della mattinata ed era stata accompagnata dai genitori al distretto sanitario di Pescasseroli dove è stata immediatamente soccorsa dal medico della postazione fissa del 118 che subito aveva capito la gravità della situazione. "Poco dopo le 10.00 è stata portata dai genitori al distretto sanitario di Pescasseroli. La piccola, che versava già in uno stato gravissimo, confermato dalla presenza dei sintomi della ‘midriasi fissa', è stata sottoposta ad accurato monitoraggio e manovre di rianimazione" hanno ricostruito oggi dall'Asl abruzzese al termine del vertice all'ospedale di Avezzano con il direttore generale della Asl provinciale dell'Aquila, Rinaldo Tordera, e il direttore sanitario di presidio, Lora Cipollone.

"Al suo arrivo al distretto sanitario la bimba era purtroppo in condizioni disperate: è stata sottoposta immediatamente a manovre rianimatorie e monitoraggio con monitor defibrillatore ed è risultata immediatamente evidente la mancanza di attività cardiaca", ha affermato Tordera al termine della riunione. Dal 118 locale era partita una doppia richiesta di intervento di elisoccorso, uno all'Aquila e l'altro a Pescara, per poter trasportare la piccola ma purtroppo i mezzi sono stati ostacolati dal maltempoe no son potuti decollare

A quel punto come ultima chance è stato organizzato il trasporto in ambulanza da Pescasseroli con la scorta dei carabinieri. "Quando, alle 11,54, l'ambulanza è arrivata al presidio marsicano la bambina era morta", riferisce però il dg dell'Asl. Venerdì "per decisione della nostra Direzione e col consenso dei genitori, verrà effettuato un riscontro diagnostico sul corpo della bambina deceduta" hanno concluso dall'azienda sanitaria. Sul caso anche la procura della Repubblica di Avezzano ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.