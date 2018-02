Dal Rapporto 2017-2018 di Amnesty International, che fornisce un'analisi sull'attuale situazione dei diritti umani in 159 Paesi del mondo, viene fuori uno scenario poco rassicurante. L'anno che si è appena concluso è stato caratterizzato dall'odio, da una parte, e dall'altra si registra anche una crescita dell'attivismo e di movimenti per i diritti civili.

Secondo la lettura di Amnesty, i leader mondiali nel 2017 hanno sempre più abbandonato i diritti umani, e l'ostilità dei governi si estende anche "contro le organizzazioni della società civile, criminalizzate in un numero crescente di Paesi", come nel caso della proposta di legge contro le ong che aiutano i migranti in Ungheria. "Il presidente Trump ha inaugurato l'anno 2017 con il Muslim Ban", ricorda Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia. Anche per questo quest'anno il rapporto è stato lanciato a livello mondiale a Washington, e non a Londra come gli anni precedenti, in quanto Amnesty vuole sottolineare proprio come l'arretramento della presidenza Trump nei diritti umani "stia stabilendo un precedente pericoloso". I rifugiati e i migranti sono il bersaglio di campagne ostili in tutto il mondo, ma non sono solo loro le vittime delle discriminazioni.

"In Russia la comunità LGBT è perseguitata" ha detto Marchesi, e "nelle Filippine, il contrasto al traffico di droga ha assunto la forma di una campagna violentissima in cui le persone povere sono state eliminate in modo sommario". Amnesty non fa una gerarchia delle nazioni più colpite, "ma se dovessimo quasi fare un'eccezione, sicuramente quest'anno al vertice della piramide dell'odio ci sarebbe l'orrenda campagna militare di pulizia etnica dei Rohingya in Myanmar".

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Ue, "viste le restrizioni importanti introdotte, la libertà di manifestazione pacifica non è più data per scontata", denuncia Marchesi. Il rapporto mette in luce come per milioni di persone del mondo sia sempre più difficile accedere a servizi di base come alloggio, cibo, istruzione, acqua.

I rifugiati e i migranti poi sono visti come minaccia e questa visione tende e giustificare "scelte politiche o prassi per tenerli lontani": in Australia esiste ancora il confinamento dei richiedenti asilo sulle isole, mentre il fatto che in Libia i migranti siano sottoposti a reclusione, violenze, torture e schiavitù rende "inaccettabile la scelta di collaborare con gli attori" del Paese "al fine di impedire ai migranti di avvicinarsi alle nostre coste". Ma a fronte di queste situazioni denunciate Amnesty testimonia anche un "aumento di vecchi e nuovi attivisti", che hanno raggiunto nel 2017 alcuni traguardi, come "l'eliminazione del divieto totale di aborto in Cile, i passi avanti per il matrimonio egualitario a Taiwan". E cita per esempio . il caso degli Stati Uniti, dove "gli attivisti hanno lanciato la Women's March", mentre sulla rete sono nati i movimenti di denuncia contro la violenza sulle donne e bambine "Me too" e "Ni una menos". Un anno nero sul tema dei diritti umani, ma c'è "qualche segnale di speranza che arriva dalla società civile", ha concluso Marchesi.

La situazione in Italia.

In un clima mondiale di crescente xenofobia, evidenziato dal dossier, il nostro Paese sembra toccato in modo maggiore dal fenomeno: "L'Italia sembra concentrare più di altri Paesi europei le dinamiche di tendenza all'odio". Come ha evidenizato Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty International Italia, Se nel 2014 l'Italia era "orgogliosa di salvare le vite dei rifugiati e considerava l'accoglienza un valore importante nel quale la maggior parte dell'opinione pubblica si riconosceva", oggi "è intrisa di ostilità, razzismo, xenofobia, di paura ingiustificata dell'altro", non solo verso i migranti ma anche vero rom e Lgbt. "C'è una parte di Paese che si ritiene "bella, pura, italiana, mentre il resto non merita di condividere il territorio", ha spiegato Rufini, citando anche i fatti di Macerata.

Amnesty, utilizzando lo strumento del "Baromentro politico" per monitorare le campagne social di 1.425 tra candidati ai collegi per le elezioni di Camera e Senato, 17 leader politici in corsa alle elezioni e i candidati a presidenti delle regioni Lazio e Lombardia. In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, ha sottolineato che il 95% delle dichiarazioni di politici che "veicolano stereotipi, sono discriminatorie, razziste o incitano all'odio e alla violenza in campagna elettorale" sono da attribuire ai tre partiti della coalizione di centrodestra: "Lega Nord (50%), Fratelli d'Italia (27%) e Forza Italia (18%)".

La replica di Salvini.

"Voglio riportare in Italia tranquillità, rispetto delle regole e dignità del lavoro. Nessuna violenza, nessuna xenofobia, nessun razzismo. Un'immigrazione limitata e controllata garantirà una conviveva serena e pacifica. Per questo ho chiesto un incontro ai rappresentanti di Amnesty International per spiegar loro quel che la Lega è e fa dove governa per garantire diritti di tutti. Spero di poter avere quest'incontro già nelle prossime ore". Così si è espresso il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini.