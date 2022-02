Rincaro bollette su luce e gas, come risparmiare: i bonus e il pagamento a rate Con l’aumento dei prezzi delle bollette di luce e gas, è stata introdotta la possibilità per alcune famiglie e imprese di richiedere sconti e rateizzazioni. Ma esistono moduli e procedure diverse a seconda del fornitore scelto. Esaminiamoli caso per caso.

A cura di Daniela Brucalossi

Con l'aumento dei costi dell'energia, da inizio anno i prezzi delle bollette di luce e gas hanno subito un forte aumento. Per questo motivo, il governo ha introdotto la possibilità di rateizzazione dal 1 al 30 aprile (fino a dieci rate senza interessi) e sconti fino a 177 euro per famiglie e imprese ma, per poter accedere a queste misure, esistono moduli e procedure diverse a seconda del fornitore scelto. In generale, è possibile chiedere la rateizzazione una bolletta solo se l‘importo dovuto è superiore ai 50 euro ed entro dieci giorni da un'eventuale scadenza. È possibile raitezzare anche quando la bolletta contiene un ricalcolo per consumi effettivi e supera del 150% l'addebito medio su consumi stimati degli ultimi 12 mesi (250% per clienti non domestici), è stato accertato il malfunzionamento del contatore e sono stati compresi pagamenti di consumi non registrati, il fornitore non ha rispettato la periodicità prevista per l'emissione o si è titolari di bonus elettrico e si è costituiti in mora per il mancato pagamento di una o più bollette. È possibile consultare il sito web ufficiale di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per qualsiasi dubbio.

Chi può usufruire del bonus sconto bollette luce e gas

Il bonus sconto sulle bollette fino a 177 euro è destinato solo ad alcune categorie di soggetti:

famiglie famiglie con Isee inferiore a 8.265 euro annui

con almeno quattro figli e con Isee fino a 20mila euro annui

titolari di reddito o pensione di cittadinanza

persone in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature elettromedicali

Per quanto riguarda invece il bonus sconto destinato alle imprese ne beneficeranno:

quelle nell'ultimo trimestre 2021 hanno pagato costi medi per l'energia superiori al 30%

quelle con potenza pari o superiore a 16,5 kilowattora

Chi ha diritto al bonus potrà non pagare la spesa per gli oneri generali di sistema. L'eliminazione avviene automaticamente da parte dell'Arera e si potrà controllare alla voce "dettagli fiscali" della bolletta.

Le bollette relative al gas metano usato per combustione per usi civili e industriali avranno l'aliquota Iva ridotta al 5% per gennaio, febbraio e marzo 2022.

Caro bollette, come rateizzare le bollette Eni gas e Luce nel 2022

È possibile rateizzare il pagamento della bolletta Eni gas e luce in diversi modi:

facendo richiesta tramite l'App di Eni gas e luce

recandosi in uno degli store Eni gas e luce

chiamando il numero verde Eni 800.900.700

Come richiedere la rateizzazione delle bollette al Servizio Elettrico Nazionale

Per coloro che posseggono i requisiti richiesti è possibile chiedere la rateizzazione delle bollette del Servizio Elettrico Nazionale attraverso due modalità:

direttamente online dall'Area Clienti del sito dedicato

chiamando il numero verde 800 900 800da rete fissa o il numero 199 50 50 55 da cellulare

Rincaro bollette 2022, come pagare a rate la bolletta dell'Enel

Le bollette Enel possono essere rateizzatein in due modi:

direttamento online accedendo all'area clienti My Enel

chiamando il numero verde 800.900.860 nel caso in cuila bolletta risulta domiciliata, la fattura è di importo superiore a 5mila euro, il cliente ha necessità di compensare un credito nei confronti di Enel

Come fare domanda per il pagamento a rate delle bollette HERA

L'unico modo per richiedere il pagamento a rate delle bollette Hera è chiamare il servizio clienti al numero verde 800999500 entro massimo 15 giorni dalla data di notifica dell'eventuale costituzione in mora.