Pensioni INPS, pagamenti anticipati settembre 2021: il calendario per ritirarle in contanti alle Poste Per ritirare le pensioni di settembre 2021 agli sportelli postali evitando pericolosi assembramenti, bisognerà seguire il calendario in ordine alfabetico che INPS e Poste Italiane hanno predisposto. Si parte giovedì 26 agosto con la lettera A e si termina mercoledì 1° settembre con la lettera Z. Esaminiamo la turnazione giorno per giorno.

A cura di Daniela Brucalossi

Allo scopo di evitare pericolosi assembramenti di soggetti fragili, anche i trattamenti pensionistici di settembre 2021 potranno essere ritirati in modalità anticipata e in contanti alle Poste. Il ritiro parte giovedì 26 agosto e termina mercoledì 1° settembre. Inps e Poste Italiane hanno predisposto un calendario scaglionato in ordine alfabetico, che riguarderà, però, solo chi d'abitudine ritira la propria pensione direttamente agli sportelli postali e non coloro che la percepiscono tramite accredito bancario o postale oppure su un libretto di risparmio. Vediamo com'è organizzato il calendario del ritiro giorno per giorno.

Il calendario per i pagamenti delle pensioni a settembre 2021

Il calendario in ordine alfabetico organizzato da INPS e Poste Italiane per il ritiro anticipato dei trattamenti penionistici agli sportelli parte giovedì 26 agosto con la lettera A e termina mercoledì 1° settembre con la lettera Z. Per coloro che hanno più di 75 anni c'è la possibilità di delegare il ritiro a Poste Italiane o ai carabinieri (numero verde 800 55 66 70).

Dalla A alla B: giovedì 26 agosto

Dalla C alla D: venerdì 27 agosto

Dalla E alla K: sabato (mattina) 28 agosto

Dalla L alla O: lunedì 30 agosto

Dalla P alla R: martedì 31 agosto

Dalla S alla Z: mercoledì 1° settembre