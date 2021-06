È partito il ritiro anticipato e in contanti delle pensioni di luglio 2021. Come ormai è abitudine dall'inizio della pandemia di Covid-19, anche questo mese INPS e Poste Italiane hanno stilato un calendario in ordine alfabetico per organizzare il ritiro agli sportelli. Si parte il 25 giugno con la lettera A e si termina il 1 luglio con la lettera Z. Bisogna ricordare, però, che sono inseriti in questo sistema di ritiro anticipato solo i soggetti che abitualmente ricevono la pensione presso le Poste. Coloro che la percepiscono tramite accredito bancario o postale oppure su un libretto di risparmio, continueranno a beneficiarne in questa modalità. Andiamo a vedere com'è organizzato, giorno per giorno, il calendario delle pensioni anticipate di anticipate di luglio.

Il calendario per i pagamenti delle pensioni a luglio 2021

Il calendario in ordine alfabetico predisposto da INPS e Poste Italiane per il ritiro anticipato delle pensioni agli sportelli si apre venerdì 25 giugno con la lettera A e si chiude giovedì 1 luglio con la lettera Z. Per gli over 75 è possibile delegare il ritiro a Poste Italiane o ai carabinieri (numero verde 800 55 66 70).

Dalla A alla B: venerdì 25 giugno

Dalla C alla D: sabato 26 giugno (solo mattina)

Dalle E alla K: lunedì 28 giugno

Dalla L alla O: martedì 29 giugno

Dalla P alla R: mercledì 30 giugno

Dalla S alla Z: giovedì 1 luglio