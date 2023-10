Il Premio Nobel per l’economia 2023 a Claudia Goldin per gli studi sul mercato del lavoro femminile Il Premio Nobel per le Scienze Economiche 2023 è stato assegnato dall’Accademia reale svedese delle scienze a Claudia Goldin, professoressa dell’università di Harvard, per le sue ricerche sul mercato del lavoro femminile.

Il Premio Nobel per l'economia 2023 è stato assegnato a Claudia Goldin per gli studi sul mercato del lavoro femminile. Come ogni anno, si tratta dell’ultimo premio Nobel assegnato. Il Premio Nobel per le Scienze Economiche, infatti, è l’unico che non è stato istituito direttamente da Alfred Nobel ma molto più tardi dalla Sveriges Riksbank, la banca centrale svedese, in memoria dell’imprenditore e filantropo svedese.

L'Accademia reale svedese delle scienze, incaricata di selezionare i vincitori del Nobel in scienze economiche a partire dal 1969, ha deciso che alla vincitrice del nobel per l’economia di quest’anno andrà un premio di 11 milioni di corone svedesi, oltre alla medaglia progettata dall'artista e scultore svedese Gunvor Svensson-Lundqvist. Claudia Goldin è stata premiata "per aver migliorato la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile". “Comprendere il ruolo delle donne nel mondo del lavoro è importante per la società. Grazie alla ricerca innovativa di Claudia Goldin ora sappiamo molto di più sui fattori sottostanti e su quali ostacoli potrebbe essere necessario affrontare in futuro", ha affermato Jakob Svensson, presidente del comitato del Premio nobel per l'economia.

Claudia Goldin e gli studi che hanno portato al premio nobel per l'economia

Claudia Goldin, professoressa all'università di Harvard, in Usa, è stata premiata per aver "scoperto i fattori chiave delle differenze di genere nel mercato del lavoro". "La sua ricerca rivela le cause del cambiamento, nonché le principali fonti del rimanente divario di genere" scrivono dall'Accademia reale svedese delle scienze. "Le donne sono ampiamente sottorappresentate nel mercato del lavoro e, quando lavorano, guadagnano meno degli uomini. Claudia Goldin ha esplorato gli archivi e raccolto oltre 200 anni di dati provenienti dagli Stati Uniti, un lavoro che le ha permesso di dimostrare come e perché le differenze di genere negli stipendi e nei tassi di occupazione sono cambiate nel tempo" spiegano dall'Accademia svedese

"Goldin ha dimostrato che la partecipazione femminile al mercato del lavoro non ha avuto sempre una tendenza al rialzo durante l’intero periodo preso in considerazione, ma forma invece una curva a forma di U. La partecipazione delle donne sposate è diminuita con la transizione da una società agricola a una industriale all’inizio del XIX secolo, ma poi ha iniziato ad aumentare con la crescita del settore dei servizi all’inizio del XX secolo. Goldin ha spiegato questo modello come il risultato del cambiamento strutturale e dell'evoluzione delle norme sociali riguardanti le responsabilità delle donne per la casa e la famiglia" aggiungono dall'Accademia svedese.

"Nel corso del XX secolo, i livelli di istruzione delle donne sono aumentati continuamente e nella maggior parte dei paesi ad alto reddito sono ora sostanzialmente più alti di quelli degli uomini. Goldin ha dimostrato che l’accesso alla pillola contraccettiva ha giocato un ruolo importante nell’accelerare questo cambiamento rivoluzionario offrendo nuove opportunità di pianificazione della carriera. Nonostante la modernizzazione, la crescita economica e la crescente percentuale di donne occupate nel XX secolo, per un lungo periodo di tempo il divario retributivo tra donne e uomini difficilmente si è colmato. Secondo Goldin, parte della spiegazione è che le decisioni educative, che influiscono sulle opportunità di carriera per tutta la vita, vengono prese in età relativamente giovane" si legge ancora nelle motivazioni del premio che aggiungono: "Storicamente, gran parte del divario di genere nei guadagni potrebbe essere spiegato da differenze nell’istruzione e nelle scelte professionali. Tuttavia, Goldin ha dimostrato che la maggior parte di questa differenza di reddito è ora tra due donne che svolgono la stessa occupazione e che in gran parte si verifica con la nascita del primo figlio".

La vincitrice del premio Nobel per l’economia 2023 segue i vincitori dello scorso anno, David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens premiati dall’Accademia reale svedese delle scienze per i loro studi sui rapporti di causa ed effetto nel mercato del lavoro, e sulle correlazioni fra eventi. Da quando è stato istituito, sono stati assegnati 54 premi Nobel in economia di cui 25 assegnati ad un solo vincitore. Ad oggi, la più giovane vincitrice è Esther Duflo , che aveva 46 anni quando venne premiata nel 2019. Il più anziano vincitore è Leonid Hurwicz , che aveva 90 anni quando gli fu assegnato il premio nel 2007.