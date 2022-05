Come le tecnologie possono combattere il cambiamento climatico: l’evento per la sostenibilità a Roma Il 17 e 18 maggio si tiene a Roma l’Innovation for sustainability summit, l’evento organizzato da Eiis per promuovere le tecnologie che aiutano l’ambiente.

A cura di Redazione

Un evento internazionale dedicato alle imprese e a chiunque sia consapevole di quanto l’innovazione di processi, prodotti e comportamenti sia indispensabile per ottenere la sostenibilità. Si presenta così "Innovation for Sustainability Summit 2022", l'evento organizzato da Eiis (European institute of innovation for sustainability) in collaborazione con Fiera Milano – Business International.

Il Summit si svolgerà a Roma, nella sede dell'Eiis, domani e dopodomani: 17 e 18 maggio. Il programma prevede, affianco a un modello classico di conferenza, l'organizzazione di un evento con un’area demo/espositiva aziendale, attività interattive (workshop e laboratori) e contaminazione con opere e artisti contemporanei, ispirati al tema dell’innovazione per la sostenibilità.

Nell'Area Esposizione le aziende presenteranno testimonianze, esperienze, casi studio, soluzioni creative e innovative per la sostenibilità svolgendo al tempo stesso attività di networking. Nell'Area Conferenze ci sarà un palco principale dove si alterneranno “ispirational talks” e momenti ad alto impatto educativo. Attività volte a stimolare in modo non convenzionale la creatività e l’innovazione per la sostenibilità. Infine nell'Area Arte artisti contemporanei realizzeranno ed esporranno le proprie opere con tema innovazione per la sostenibilità. All’interno dell’area artistica si svolgerà «Iss afterdark», il dopo summit con inizio alle ore 18 che vedrà l’intervento di personaggi della musica, cinema, arte e spettacolo.

Tra gli ospiti, ci saranno, oltre al Presidente e al Direttore generale di Eiis (Carlo Alberto Pratesi e Andrea Geremicca): l'amministratrice delegata di Coop Maura Latini, la direttrice generale del Wwf Alessandra Prampolini, il vicepresidente di Ferrarelle Michele Pontecorvo Ricciardi, il country manager di Uber Italia Lorenzo Pireddu, la direttrice generale di Save the children Daniela Fatarella, il capo della sostenibilità di Enel Ernesto Ciorra, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e un referente della Regione Lazio (il presidente Nicola Zingaretti o un suo sostituto).

Il contest per la miglior innovazione sostenibile

I visitatori saranno chiamati a votare le soluzioni presentate dalle aziende nell’area espositiva. I cinque prodotti che riceveranno più voti entreranno nella shortlist e saranno successivamente giudicati da un comitato scientifico che assegnerà il primo premio “Best product Iss 2022″. L'azienda vincitrice potrà esporre il bollino “Best product Innovation for Sustainability Summit 2022” sui propri prodotti.

Per Eiis "la sostenibilità, in un mondo sempre più legato alle nuove tecnologie e alla trasformazione digitale, è l'obiettivo verso cui tenderà il post-pandemia. Sostenibilità e innovazione, due ambiti storicamente vissuti in contrapposizione, oggi si uniscono, per conciliare esigenze apparentemente contraddittorie: persone, pianeta e profitto". Del resto, aggiungono dal summit "come ci ricordano i Sustainable development goals proposti dall’Onu per il 2030, per mantenere la (nostra) vita sulla terra dobbiamo agire, anche ricercando nuovi modelli di business. L'obiettivo dell’Innovation for sustainability summit, grazie al confronto con esperienze italiane ed estere, sarà quello di offrire uno sguardo inedito sul futuro, raccontando e discutendo nuove e concrete soluzioni aziendali".