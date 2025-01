video suggerito

Come cambiano i rimborsi chilometrici e i fringe benefit per chi usa auto aziendali nel 2025 Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove tabelle Aci con i costi chilometrici per le diverse automobili. Questi saranno più bassi per le macchine diesel e a benzina, più alti per gli elettrici e ibridi. Vediamo cosa cambia per fringe benefit e rimborsi chilometrici. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento per il 2025 delle tabelle Aci (Automobile club d'Italia), in cui sono riportati i costi chilometrici per le diverse tipologie di automobili e motocicli.

I nuovi costi sono già entrati in vigore, il 1° gennaio, e resteranno validi fino alla fine dell'anno. Le tabelle vengono elaborate annualmente e servono a calcolare il valore dei rimborsi chilometrici dei dipendenti che usano la propria macchina per lavoro e quello dei fringe benefit per chi invece utilizza un'auto aziendale ad uso promiscuo (cioè sia per esigenze lavorative che personali).

I costi chilometrici vengono suddivisi sulla base delle diverse categorie di vetture (a benzina, diesel, ibride plug-in, elettriche eccetera) e il loro valore dipende da una serie di aspetti come il tipo di alimentazione o il fatto che nel frattempo siano andate fuori produzione.

Leggi anche Come cambiano le detrazioni fiscali con la Manovra finanziaria 2025 e chi ci guadagna

Cosa cambia per auto aziendali e rimborsi chilometrici

Il fringe benefit per chi usa un'auto aziendale si calcola in genere moltiplicando il valore riportato nelle tabelle Aci (con riferimento a quella vettura) per 15mila, cioè i chilometri che si stimano abbia percorso.

In particolare, secondo le stime riportate dal Sole 24 Ore, per i veicoli plug-in i costi saliranno, sia per le auto fuori produzione che per quelle ancora in produzione, rispettivamente dello 0,9% e dello 0,20%. Aumenti simili ci saranno anche per i modelli elettrici: del 2,4% per quelli fuori produzione e dello 0,30% per tutti gli altri.

A determinare questi incrementi, il rialzo dei prezzi dell'elettricità. Diversamente, saranno più bassi i costi chilometrici per le automobili diesel e a benzina, sia fuori produzione che non.

In particolare i veicoli a gasolio che non vengono più prodotti conosceranno nel 2025 un calo del 2% dei costi grazie alla diminuzione del prezzo del carburante e dei tassi di interesse.

Per le auto ancora in produzione invece, l'abbassamento dei costi chilometrici sarà più contenuto, per via degli aumenti dei prezzi di listino che si sono avuti nel 2024.

Nel 2025 aumentano le tasse sulle auto aziendali diesel e a benzina

Con la nuova legge di bilancio cambierà anche il modo in cui si calcolano le tasse sulle auto aziendali. A salire saranno quelle delle auto che hanno emissioni di CO2 più elevate, mentre risulteranno più basse quelle dei veicoli elettrici e ibridi.

Nello specifico si pagherà: il 10% del costo chilometrico per le auto elettriche, il 20% per le ibride plug-in e il 50% per quelle a benzina o a gasoli.