Chi è Robert Kiyosaki, che ha predetto il crollo di Credit Suisse dopo il crac di Lehman Brothers Robert Kiyosaki è un imprenditore americano noto per aver predetto il crac di Lehman Brothers nel 2008 all’interno del suo bestseller Rich Dad, Poor Dad: lunedì, interpellato da Fox News, ha affermato che la prossima banca a cadere dopo la Silicon Valley Bank sarebbe stata Credit Suisse. E così è stato.

A cura di Ida Artiaco

Robert Kiyosaki (Wikimedia).

"La prossima a crollare sarà Credit Suisse". Da ore queste parole pronunciate da Robert Kiyosaki stanno facendo il giro del mondo: l'esperto di Wall Street, interpellato dall’emittente tv americana Fox News lunedì, pochi giorni dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, aveva sostenuto che il gruppo bancario svizzero sarebbe stato il prossimo a cadere.

È così, in effetti, è stato. Credit Suisse ha subito un duro contraccolpo, prima di riprendersi dopo l'intervento della Banca Centrale Svizzera. "È la mia previsione, perché il mercato obbligazionario sta andando a picco", ha detto l'esperto, come riporta Il Corriere della Sera.

Non è la prima volta che Kiyosaki, autore del bestseller Rich Dad, Poor Dad, si rende protagonista di una "profezia" che si è poi avverata. Già nel 2008, infatti, aveva predetto il crac di Lehman Brothers proprio all'interno del suo libro. Ed anche ora, come allora, per lui saremmo dinanzi all’antipasto di una vera e propria "tempesta perfetta".

Tuttavia, sempre secondo Kiyosaki non si ripeterà una situazione disastrosa per l’economia globale come quella del 2008, ma la sua nuova previsione è che il fallimento di queste banche provocherà una grave stretta creditizia che renderà complicatissimo, per imprese e persone, avere soldi in prestito. Per questo, l'esperto, tra l'iperinflazione e la stampa di più denaro, ha consigliato di fare investimenti in argento e oro a causa della volatilità dei mercati.

Pensiero che Kiyosaki, che ha inoltre scritto un libro a quattro mani insieme a Donald Trump, pubblicato anche in Italia con il titolo Perché vogliamo che tu sia ricco, ha poi ribadito anche in un Tweet pubblicato nei giorni scorsi. "Comprate più oro, argento e bitcoin. Crollo in vista", aveva scritto lunedì, solo 24 ore prima delle rivelazioni negative di Credit Suisse.