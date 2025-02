Btp Più 2025, oggi i tassi di rendimento definitivi: fino a che ora è possibile comprarli e come

video suggerito

Oggi, venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 13:00 si chiude il primo collocamento dei Btp Più iniziato il 17 febbraio. Dopo la chiusura, il Mef renderà noti i tassi di rendimento definitivi dell'emissione dei titoli di Stato. I Btp Più hanno una durata di otto anni, con un tasso di rendimento crescente grazie al meccanismo step-up delle cedole trimestrali: il tasso minimo di rendimento è del 2,80% per i primi quattro anni e del 3,60% per gli ultimi quattro. A metà della durata del titolo sarà possibile chiedere un rimborso totale o parziale della somma investita, rinunciando alle cedole per i quattro anni successivi.

Fino ad oggi, il collocamento è andato piuttosto bene: sono stati venduti circa 14 miliardi di titoli. Acquistarli è possibile sia con l'home banking (se permette il trading online) sia presso la propria banca o ufficio postale. Sul Mot Borsa italiana, il codice ISIN è IT0005634792.

Fino a quando si possono comprare i Btp Più: a che ora chiude l'asta

L'asta per i Btp Più chiuderà esattamente oggi, venerdì 21 febbraio, alle ore 13. Da quel momento non sarà più possibile acquistare i titoli direttamente dallo Stato italiano, ma solo eventualmente da altri soggetti privati, sul mercato secondario. Chi effettua questo tipo di acquisti, però, non potrà approfittare dell'opzione del rimborso dopo quattro anni.

Come comprare i Btp Più: il codice ISIN

Il codice ISIN dei Btp Più è IT0005634792. Questo è il codice identificativo necessario per individuare i titoli sul mercato delle obbligazioni e dei titoli (Mot) di Borsa italiana.

Concretamente, una volta che si conosce il codice Isin è possibile acquistare Btp Più anche tramite il proprio home banking, se questo è abilitato a effettuare trading online. Se non lo è, invece, potrebbe essere necessario recarsi alla propria banca, oppure all'ufficio postale dove ha sede il proprio conto corrente. Va tenuto a mente che il taglio minimo per l'acquisto di Btp Più è di mille euro: non è possibile acquistare una somma minore.

I tassi di rendimento minimi

Finora il ministero dell'Economia ha comunicato solamente i tassi minimi di rendimento dei Btp Più: sono del 2,80% per i primi quattro anni, e del 3,60% negli altri quattro anni. Si tratta di tassi provvisori, che potrebbero essere cambiati una volta che sarà chiuso il collocamento. A quel punto, infatti, saranno comunicati i tassi di rendimento definitivi. Che potranno essere solo uguali o più alti di quelli minimi, ma non più bassi.

Si parla di rendimento annuo: ad esempio, chi investe mille euro otterrà 28 euro all'anno di cedole, che diventeranno 36 euro all'anno nel successivo quadriennio.

Durata dei Btp Più e come ottenere il rimborso

Come detto, i Btp Più hanno una durata complessiva di otto anni. Quelli emessi oggi, quindi, scadranno nel 2033. La loro particolarità è che permettono di richiedere un rimborso dopo quattro anni. Nello specifico, questo sarà possibile dal 29 gennaio al 16 febbraio 2029.

In quel periodo, dopo aver incassato i primi quattro anni di cedole con rendimenti ridotti, si potrà decidere se continuare con l'investimento o chiedere un rimborso parziale o totale della somma investita. La valutazione sarà del tutto libera. Naturalmente, se si sceglie di ottenere il rimborso totale, non si riceveranno più le cedole trimestrali.