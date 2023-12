Bolletta della luce in calo nel 2024, di quanto diminuirà nel mercato tutelato Arera ha comunicato le tariffe che avranno le bollette della luce nel primo trimestre del 2024 per le famiglie che ancora sono nel mercato tutelato: previsto un calo del costo dell’energia elettrica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

Buone notizie per le famiglie che ancora sono nel regime di mercato tutelato dell'energia elettrica: nei prossimi mesi le bollette della luce caleranno, anche se poi – dal primo luglio – passeranno al mercato libero o al nuovo sistema a tutele graduali. Arera – l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ha appena diffuso i dati del primo trimestre 2024: la bolletta elettrica calerà del 10,8% per gli utenti del mercato tutelato, mentre la spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole – ovvero considerando il periodo da aprile '23 a marzo '24 – sarà di circa 684 euro, il 50% in meno rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente. A conferma, insomma, che i costi dell'energia stanno lentamente rientrando a livelli accettabili.

Il prezzo finale dell'elettricità per la famiglia tipo risulta di 25,24 centesimi di euro al kWh, comprensivo di imposte, contro i 28,29 centesimi di euro al kWh del trimestre precedente. Da qui il calcolo della variazione del meno 10,8%, sostanzialmente legata alla diminuzione complessiva della spesa per la materia energia, circa 14% in meno, controbilanciata da rialzi per le tariffe di rete regolate: trasporto e gestione contatore, più 2,1%, e oneri generali di sistema, più 1,1%. Il saldo, in ogni caso, è fortemente negativo (e quindi una buona notizia per le famiglie italiane).

Nello stesso comunicato, Arera ricorda che il trend in discesa dei costi dell'energia è stato interrotto dalla guerra a Gaza. La domanda di gas, in ogni caso, resta contenuta e il livello degli stoccaggi europei è poco inferiore al 90%. E a proposito di gas: la contrazione dei consumi – soprattutto nel settore termoelettrico, principalmente dovuta alla ripresa della generazione del parco nucleare francese e al contributo della produzione da fonti rinnovabili – ha favorito nel trimestre in corso il ribasso del prezzo dell'energia elettrica.