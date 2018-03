E' morto nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma Fabrizio Frizzi, uno dei volti più noti e amati della tv italiana: aveva 60 anni e a dare l'annuncio della sua scomparsa è stata la famiglia: "Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato", hanno scritto la moglie Carlotta, il fratello Fabio e tutti i suoi parenti più stretti. Il conduttore, con carriera ultradecennale alle spalle, si è spento nella notte in seguito a un’emorragia cerebrale.

Lo scorso 23 ottobre Fabrizio Frizzi era già stato vittima di un grave malore, un'ischemia che lo colse durane una registrazione del programma preserale "L'Eredità". Soccorso dai medici del Policlinico Umberto I di Roma, venne dimesso dopo alcuni giorni e a dicembre tornò sui piccoli schermi, sempre alla conduzione del quiz di Rai Uno. "L’Eredità è una gioia, fa bene anche al fisico – disse scherzando in un'intervista rilasciata a Vincenzo Mollica, annunciando il suo ritorno in televisione -. L’adrenalina sento che mi aiuta a stare meglio". Il 5 febbraio Frizzi ha compiuto 60 anni. Parlando della malattia disse: "Non è ancora finita. Se guarirò – aggiunse – racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta aiutando".

La Rai: "Con la morte di Fabrizio se ne va un pezzo della nostra storia"

La notizia della morte di Fabrizio Frizzi è arrivata come un fulmine a ciel sereno, visto che da tempo aveva ripreso la conduzione de L'Eredità: "Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano – ha dichiarato la Rai in una nota – Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l’amore per il lavoro e per l’essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico. Se ne va l’uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti. L’interprete straordinario del coraggio e della voglia di vivere. È impossibile in questo momento esprimere tutto quello che la scomparsa di Fabrizio suscita in ognuno di noi. Così la Rai tutta, con la presidente Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo, può solo stringersi attorno a Carlotta e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore".

La carriera di Fabrizio Frizzi: da Scommettiamo Che a 15 edizioni di Miss Italia

Personaggio amatissimo dal pubblico, Fabrizio Frizzi ha esordito in Rai nel 1980, nella trasmissione per ragazzi Il Barattolo. Sotto la sua condizione anche programmi come Scommettiamo Che, Luna Park, Telethon e per 15 anni Miss Italia. Frizzi è stato però anche doppiatore dei film d'animazione, come Toy Story. Il suo stile nella presentazione dei programmi era ispirato a Corrado e la sua fama è tale da essersi meritato una citazione sul numero 2778 di Topolino. Romano e fratello di un importante compositore, è stato a lungo sposato con Rita Dalla Chiesa, con la quale dopo la separazione è rimasto in ottimi rapporti al punto da condurre insieme anche la ‘Posta del cuore'.