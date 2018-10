Un drammatico incidente stradale nelle scorse ore è costato la vita ad almeno cinquanta persone tra cui diversi bambini quando un autobus carico di passeggeri è uscito fuori strada finendo in una scarpata dove si è capovolto. La tragedia nella mattinata di mercoledì in Kenya dove il mezzo stava viaggiando lungo la strada che dalla capitale Nairobi porta a Kisumu, nell'ovest del Paese africano. Secondo quanto riferisce la polizia locale, riportato dalla Bbc, il conducente del pullman avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre guidava lungo un ripido pendio finendo per andare fuori strada e infine giù per una scarpata. "Nell'impatto il tetto dell'autobus è stato completamente distrutto", ha detto un funzionario locale.

Un testimone oculare ha raccontato ad un quotidiano locale di aver udito "il suono di un lungo fischio, poi uno stridio che è stato seguito da un botto e da forti urla". La maggior parte delle vittime è stata dichiarata morta sul posto ma alcuni dei coinvolti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Dai primi accertamenti pare che l'autobus trasportasse almeno 52 passeggeri al momento dello schianto nelle prime ore di mercoledì mattina, per questo il già tragico bilancio delle vittime potrebbe aumentare ancora. Le autorità stanno ora indagando sulla causa esatta dell'incidente.