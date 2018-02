Dramma nella mattinata di domenica a Taranto, durante il Campionato Invernale Città di Taranto. Un giorno di allegria che prevedeva una regata organizzata dalla Lega navale nel golfo della città pugliese, infatti, in pochi attimi si è trasformata in tragedia per un drammatico incidente avvenuto su una delle imbarcazioni in gara. Uno dei velisti impegnati nella competizione, la quarta prova del campionato invernale di vela d'altura, è improvvisamente caduto dalla barca ed è morto poco dopo, nonostante i soccorsi.

La vittima è Mauro Lioce, ingegnere 59enne con la passione per la vela e tesserato presso il Circolo Velico Ondabuena. L'uomo era a bordo della barca My best quando tra Capo San Vito e l'isola di San Paolo, mentre la regata era giunta a circa metà del percorso, è caduto in mare. L'imbarcazione con gli altri a bordo ha tentato più volte di soccorrerlo e tirarlo e farlo risalire cosi come anche alcuni degli altri quindici equipaggi che partecipavano alla gara e hanno assistito alla scena ma ogni tentativo è risultato vano. È stato necessario l'intervento della Guardia Costiera e dei mezzi di assistenza allertati dal presidente del Comitato di regata che ha anche provveduto immediatamente a sospendere la prova.

Il corpo del povero Marco Lioce purtroppo è stato recuperato senza vita solo alcune ore dopo. Al momento sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto per verificare la dinamica dell'incidente e i motivi dietro la caduta. Si ipotizza uno spostamento improvviso dell'asse che sorregge la vela, provocato da una raffica di vento, l'inclinazione improvvisa della barca dovuta alla gara o anche un improvviso malore del 59enne.