Storditi dalle droghe, dormivano nella loro auto, mentre il loro bambino vagava nudo nel parcheggio. I dipendenti di un ristorante di Panama City, in Florida, hanno notato il piccolo che vagava fuori la struttura intorno alle 5:30 del 10 aprile e hanno individuato un furgone nel parcheggio con due adulti che sembravano svenuti. I dipendenti hanno provato senza successo a svegliarli, così hanno allertato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato delle droghe all'interno del mezzo, ma soprattutto due bambini – gemelli – di appena 9 mesi all'interno. "Tutti e tre i bambini sembravano essere in buona salute ma avevano bisogno di vestiti e pannolini puliti. I nostri ufficiali hanno li hanno aiutato a cambiarsi mentre i dipendenti del ristorante hanno dato loro dei pancake. Grazie, IHOP, per essere un meraviglioso partner della comunità” ha scritto la pagina Facebook di Panama City in un post.

Gli adulti sono stati identificati come Jordyn Freeman, 24 anni, e Randy McMillin, 27 anni, di West Portsmouth, Ohio. Entrambi erano sotto l’effetto di droga. La coppia si trova ora nel carcere di Bay County con l'accusa di abbandono dei bambini, possesso di metanfetamina e possesso di attrezzature per la droga. I bambini sono stati affidati al Dipartimento per bambini e famiglie. Il WMBB di Panama City ha riferito che il bambino più grande ha solo 21 mesi. McMillin, che è descritto come il fidanzato della Freeman, non sarebbe il padre dei bambini, secondo la polizia.