Tra Stati Uniti e Corea del Nord sembra essere tornato il sereno. A darne conferma è stato lo stesso presidente a stelle e strisce, Donald Trump, che nel corso di un intervento tenuto davanti ai suoi sostenitori nel West Virginia, ha dichiarato: "Io e Kim Jong-Un ci siamo innamorati". Il merito di questa svolta, stando a quanto riferito dall'inquilino della Casa Bianca, sarebbe nella fitta corrispondenza che i due si sono scambiati nei mesi scorsi. "No davvero – ha sottolineato il tycoon -. Mi ha scritto belle lettere e ci siamo innamorati".

Poi, prevedendo critiche per le sue parole d’affetto verso Kim, ha aggiunto sarcasticamente: "Donald Trump ha detto che si sono innamorati, quanto è orribile, quanto è orribile? È così poco presidenziale". La situazione tra i due paesi era migliorata già a partire dallo scorso 12 giugno, quando a Singapore si è svolto il primo storico incontro tra il presidente Usa e il leader di Pyongyang, come parte del tentativo del presidente di spingere il regime nordcoreano al disarmo nucleare dopo le minacce di quest'ultimo di continuare i suoi test missilistici. Secondo Trump, l'intrerruzione dei lanci è un segnale che il suo riavvicinamento con la Corea del Nord sta funzionando. Tuttavia, non ci sono segni concreti che Kim abbia davvero interrotto i programmi di armamento nucleare. Anche perché lo stesso leader nordcoreano ha fatto sapere nelle scorse ore che non vi sarà "disarmo unilaterale" se non cesseranno le sanzioni.